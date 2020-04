München (csr-partner) – Klimaschutz als Erfolgsfaktor im Unternehmen: das ist das zentrale Thema der kostenlosen Webinar-Reihe der ClimatePartner Academy. Wegen der großen Nachfrage bieten wir von April bis Juni zusätzliche Termine an.

Für viele Unternehmen sind die im Frühjahr und Herbst stattfindenden Termine der ClimatePartner Academy längst etablierte Fixpunkte im Kalender, um sich gegenseitig auszutauschen, Updates zu zentralen Klimaschutzthemen zu erfahren und neueste Best Practice Beispiele kennen zu lernen.

Die Veranstaltungsreihe wurde nun als Webinar neu aufgesetzt, inhaltlich für ein interaktives Onlineformat optimiert und um zahlreiche Termine erweitert. Somit haben noch mehr Unternehmen die Möglichkeit, sich zum Thema Klimaschutz im Unternehmen zu informieren, auszutauschen und auch eigene Fragestellungen beantwortet zu bekommen.

Die Webinare richten sich branchenübergreifend an Nachhaltigkeits-, Vertriebs- sowie Marketing-Verantwortliche in Unternehmen, vom Handwerksbetrieb über den Mittelstand bis hin zum Konzern. Sie zeigen, wie klimaneutrale Produkte Chancen im Vertrieb bieten, Mehrwerte für Kunden und Verbraucher schaffen, sich positiv auf die Reputation aus wirken – und natürlich auch zum Klimaschutz beitragen.

Die Webinare verbinden jeweils Informationen zum aktuellen Stand im Klimaschutz mit praxisbezogenen Best-Practice Schilderungen und behandeln folgende Schwerpunkte:

Ausgangspunkt Klimawandel und Klimaschutz

Umsetzung einer Klimaschutzstrategie – von der CO 2 -Bilanzierung und -Reduktion bis hin zu klimaneutralen Produkten

Erfahrungen mit Klimaneutralität in der Praxis: Erfolgreiche Vermarktung eines klimaneutralen Angebots

Die ClimatePartner Academy Webinare finden an folgenden Terminen jeweils von 9.00 bis 13.00 Uhr statt:

Zusätzliche „Deep Dive Webinare“ vertiefen in gesonderten Terminen ausgewählte Themen wie Anforderungen des CDP Reporting, Erstellen eines Product Carbon Footprint, Berücksichtigung der Lieferketten sowie die Funktionsweise von Klimaschutzprojekten.

CDP Neuigkeiten 2020 und Tipps für Fortgeschrittene

Dienstag, 28.04.2020 10:00-11:30 Uhr

CDP Reporting für Neueinsteiger

Donnerstag, 07.05.2020 10:00-11:30 Uhr

Product Carbon Footprint

Dienstag, 19.05.2020 10:00-12:00 Uhr

Supply Chain

Dienstag, 26.05.2020 10:00-12:00 Uhr

Klimaschutzprojekte

Donnerstag, 28.05.2020 10:00-12:00 Uhr

Über ClimatePartner

ClimatePartner ist Lösungsanbieter im Klimaschutz für Unternehmen: Wir kombinieren individuelle Beratung mit einer cloudbasierten Software, die so auf dem Markt einzigartig ist. Unseren Kunden helfen wir, CO2-Emissionen zu berechnen, zu reduzieren und unvermeidbare Emissionen auszugleichen. Auf diese Weise werden Produkte und Unternehmen klimaneutral, was unser Label bestätigt.

Wir bieten Klimaschutzprojekte in verschiedenen Regionen und mit unterschiedlichen Technologien und Standards, besonders wichtig sind uns jeweils die zusätzlichen sozialen Effekte der Projekte. Dabei orientieren wir uns an den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, den SDGs.

ClimatePartner wurde 2006 in München gegründet, wir sind heute 70 Mitarbeiter in München, Berlin, Wien, Zürich und Jerewan. Wir arbeiten mit über 2.000 Unternehmen in 35 Ländern zusammen.

www.climatepartner.com