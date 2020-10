Rüstungsindustrie: Transparency sieht große Einflussmöglichkeiten

Berlin (csr-news) – Rüstungsunternehmen können einen erheblichen Einfluss auf die deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik ausüben. Zu diesem Ergebnis kommt die Antikorruptionsorganisation Transparency International in einem heute vorgelegten Bericht. Mangelnde fachliche und personelle Ressourcen in Regierung und Parlament behinderten eine strikte Kontrolle von Rüstungsprojekten. Zudem sei die Transparenz von Lobbyaktivitäten unzureichend.

Peter Conze, Sicherheits- und Verteidigungsexperte von Transparency Deutschland, sagte: „Wie in allen Politikbereichen gibt es auch im Verteidigungssektor unlautere Beeinflussung von politischen Entscheidungsträgern, Interessenkonflikte, fragwürdige Nebeneinkünfte und Drehtüreffekte – nur die Vertragssummen sind hier deutlich größer.“ Das deutsche System biete eine ganze Reihe von Einflussmöglichkeiten und es falle in einigen Bereichen hinter europäische Standards zurück. So gebe es etwa für die Mitarbeiter von Abgeordneten keinen Code of Conduct in Bezug auf deren Umgang mit der Rüstungsindustrie. Das sei „ein Graubereich, von dem wir glauben, dass er dringend geregelt werden muss“, so Conze.

Bei dem im Bundestag diskutierten Gesetzentwurf eines Lobbyregisters sieht Conze noch Lücken – insbesondere das Fehlen des „legislativen Fußabdruck“ als eines wichtigen Instruments, um den Einfluss auf Gesetzgebungsprozesse darzustellen.

Fehlende Kompetenz im Ministerium

Mit Blick auf die Beschaffung von Verteidigungsgütern verweist Conze zudem auf einen „erheblichen Mangel an Personal und Kompetenz in dem Ministerium“. Ziel müsse es sein, dass das Verteidigungsministerium „personell und von den Fähigkeiten her in die Lage versetzt wird, der Wirtschaft auf Augenhöhe als gleichwertiger Partner zu begegnen.“ Es sei strategisch durch eine eigene Einheit im Ministerium zu prüfen, welche Aufgaben dann von externen Beratern übernommen werden könnten.

Defizite macht der Verteidigungsexperte aber auch bei der parlamentarischen Kontrolle aus. Angesichts der Komplexität der Beschaffungsprozesse seien einzelne Abgeordnete der Oppositionsparteien mit der Materie überfordert. Transparency International fordere daher eine Unterstützung der Abgeordneten durch den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages oder unabhängige Organisationen.

