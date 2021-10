Firmen in völkerrechtswidrigen israelischen Siedlungen

Jerusalem (AFP) – Mehr als 670 europäische Finanzinstitute haben laut einem Bericht von Menschenrechtsorganisationen Verbindungen zu Firmen, die in den völkerrechtswidrigen israelischen Siedlungen in den palästinensischen Gebieten aktiv sind. Unter den Banken auf der am Mittwoch veröffentlichten Liste befinden sich beispielsweise auch die Deutsche Bank, BNP Paribas sowie HSBC. Der Bericht wurde von 25 palästinensischen und europäischen Organisationen erstellt.

In dem Bericht werden Finanzgeschäfte im Wert von 255 Milliarden Dollar (218 Milliarden Euro) zwischen 2018 und Mai 2021 aufgeführt, die mit Firmen in Verbindung stehen, die in den Siedlungen direkt tätig sind. Zu diesen Unternehmen gehören beispielsweise Siemens, Airbnb, Alstom und Caterpillar sowie die israelischen Großbanken Hapoalim und Leumi und der israelische Lebensmittelriese Rami Levi.

Die Autoren des Berichts kritisieren, dass große europäische Banken, Versicherungen und Pensionsfonds die Aktivitäten dieser Firmen indirekt unterstützen, indem sie ihnen beispielsweise Kredite geben oder Aktien und Anleihen dieser Firmen kaufen. Der Bericht listet hingegen keine Finanzgeschäfte auf, die direkt in israelischen Siedlungen getätigt wurden.

Die Koalition “Don’t Buy Into Occupation” (“Kaufe dich nicht in die Besatzung ein”), die den Bericht verfasst hat, erklärte, dass die europäischen Finanzinstitute “die Verantwortung haben, sicherzustellen, dass sie nicht in Verletzungen des Völkerrechts verwickelt sind und sich nicht an internationalen Verbrechen beteiligen”.

Das Vorwort zum Bericht stammt vom UN-Sonderberichterstatter für die Lage der Menschenrechte in den palästinensischen Gebieten, Michael Lynk. Dieser kritisierte, dass internationale Unternehmen in den israelischen Siedlungen weiterhin aktiv seien, obwohl diese klar gegen Völkerrecht verstießen und “solide” Berichte über Menschenrechtsverletzungen vorlägen. Die Finanzinstitute versorgen demnach die Siedlungen mit dem “wirtschaftlichen Sauerstoff, den sie für ihr Wachstum brauchen”.

Im Jahr 2020 veröffentlichte die UNO ihrerseits eine Liste von 112 Unternehmen, die in den Siedlungen tätig sind, darunter Airbnb und Tripadvisor. Im Juli kündigte der US-Speiseeishersteller Ben&Jerry’s an, seine Produkte nicht mehr in den Siedlungen zu vertreiben, was zu heftiger Kritik seitens der israelischen Regierung führte. Die Regierung kämpft seit Jahren gegen die sogenannte BDS-Bewegung, die zu einem wirtschaftlichen, kulturellen und akademischen Boykott Israels aufruft, um die Besetzung und Kolonisierung der palästinensischen Gebiete zu beenden.

Mehr als 600.000 israelische Juden leben in Siedlungen im Westjordanland und in Ostjerusalem – den palästinensischen Gebieten, die Israel im Sechstagekrieg 1967 erobert hat. Auf dem gleichen Gebiet leben rund drei Millionen Palästinenser, mit denen es regelmäßig gewaltsame Zusammenstöße gibt.