Industrielle Luftverschmutzung in Europa

Kopenhagen (AFP) – Luftverschmutzung durch die industrielle Produktion verursacht in Europa Gesundheits- und Umweltschäden in Höhe von 280 bis 430 Milliarden Euro pro Jahr. Wie aus einem am Mittwoch von der Europäischen Umweltagentur (EUA) vorgestellten Bericht hervorgeht, machte die europäische Industrie zwar “beträchtliche” Fortschritte bei der Verringerung ihrer Umwelt- und Klimaauswirkungen. Die “gesellschaftlichen Kosten” seien aber nach wie vor hoch, hieß es in dem Papier, das sich auf Daten aus dem Jahr 2017 bezieht.

Die Summe der Schäden entspricht der EUA zufolge etwa zwei bis drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts der EU und übersteige die gesamte Wirtschaftsleistung zahlreicher kleinerer Mitgliedstaaten. Die Schäden äußerten sich in Form von Krankheiten, vorzeitigen Todesfällen sowie der Zerstörung von Ökosystemen, Lebensräumen und Ernten.

Am gefährlichsten für Gesundheit und Umwelt seien Wärmekraftwerke, gefolgt von der Schwerindustrie und der Kraftstoffherstellung. Unter den 30 umweltschädlichsten Anlagen sind 24 Wärmekraftwerke, die meisten davon mit Kohle betrieben. Sieben von ihnen liegen in Deutschland.

Ein Großteil der Schadstoffemissionen geht auf das Konto weniger Unternehmen. 211 von mehr als 11.000 Standorten sind demnach für die Hälfte der Schäden verantwortlich. Diese lägen hauptsächlich in Deutschland, Großbritannien, Polen, Spanien und Italien.

Die Luft ist in Europa weiterhin stark mit Feinstaub, Ozon und Stickoxiden belastet. Trotz leichter Verbesserungen werden in den meisten europäischen Ländern die Grenzwerte laut EUA-Angaben regelmäßig überschritten.

In der vergangenen Woche hatte die Weltgesundheitsorganisation WHO im Kampf gegen Luftverschmutzung ihre Empfehlungen für Grenzwerte für zahlreiche Schadstoffe verschärft. Die Organisation begründete den Schritt mit neuen Erkenntnissen, denen zufolge Luftverschmutzung schädlichere Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hat als bisher angenommen.