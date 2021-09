RWE-Chef hält früheren Kohleausstieg für möglich

Tagebau in Welzow Süd (Foto: Kurt Cotoaga auf Unsplash)

“Spiegel”: Festhalten an Kohle bremst laut Krebber erneuerbare Energien

Hamburg (AFP) – RWE-Chef Markus Krebber hält einen früheren Ausstieg aus dem Kohlestrom auch ohne weitere Kompensationszahlung des Bundes für möglich. “Wenn wir genügend Grünstromkapazitäten in Deutschland aufbauen können, muss man nicht über Kompensation nachdenken. Dann erledigt sich das Thema Kohlestrom von allein”, sagte Krebber dem “Spiegel” (Donnerstag). Die neue Bundesregierung müsse beim Ausbau erneuerbarer Energien “schnell und entschlossen” vorgehen, forderte er.

“Wenn wir heute noch in Teilen an alten Technologien wie der Kohle festhalten müssen, hat das damit zu tun, dass wir mit den neuen Energien nicht so schnell vorankommen, wie wir das wollen”, sagte Krebber weiter. RWE habe sich bereits seit 2017 auf eine reine Produktion von erneuerbaren Energien eingestellt.

Bei der Umsetzung der Energiewende dränge die Zeit, sagte der RWE-Chef weiter. “Alle wichtigen Beschlüsse in Sachen Klima- und Energiepolitik müssen in der ersten Hälfte der Legislaturperiode durchgesetzt werden”. Später ergriffene Maßnahmen würden im Jahr 2045 nichts mehr zur Minderung des CO2-Ausstoßes beitragen.