Zwölf Tote durch Giftstoffe aus Diamantmine

Kinshasa (AFP) – Durch Giftstoffe aus einer Diamantmine sind in der Demokratischen Republik Kongo mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Wie die Regierung am Donnerstag mitteilte, waren die giftigen Substanzen laut dem Bericht einer Expertenkommission in den Kasai-Fluss im Süden des Landes gelangt. Zudem seien mehr als 4500 Fälle von Durchfall und Hautkrankheiten gemeldet worden.

Die Umweltkatastrophe war bereits im Juli bekannt geworden, als Anwohner des Flusses von toten Fischen und rot gefärbtem Wasser berichteten. Umweltministerin Eve Bazaiba sagte am Donnerstagabend, die Verantwortung liege bei einer angolanischen Bergbaugesellschaft, “die die Fakten anerkannt hat”. Die Regierung fordere eine Entschädigung für die Betroffenen “nach dem Verursacherprinzip”.

Lokale Behörden berichteten von toten Flusspferden am Kasai-Fluss, der in den zweitlängsten Fluss Afrikas, den Kongo, mündet. Betroffen sind bisher rund eine Million Menschen in vier von fünf Verwaltungsbezirken in der Provinz Kasai.