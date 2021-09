Projekt: „CSR NEWS for Kids“ (Nachhaltigkeits-Nachrichten für Kinder)

Die Portale mit Nachhaltigkeitsinformationen für Kindern, Eltern und Erzieher sind zahlreich und bieten hochwertige Materialien. Was jedoch fehlt sind tagesaktuelle Nachrichten für Kinder zu Themen eines nachhaltigen Wirtschaftens und einer nachhaltigen Lebensweise. Ein Portal also, das sich an die Altersgruppe der bis 13-Jährigen und ihre Eltern und Pädagogen wendet und das in seiner Arbeit bildungsjournalistischen Prinzipien gerecht wird.

Themenstellung

Das Projekt geht von folgenden Fragestellungen aus:

Welche tagesaktuellen Nachhaltigkeits-Nachrichten sind für die Lebenswelten von Kindern relevant?

Wie können diese Nachrichten für Kinderinteressant und verständlich präsentiert werden (etwa im Blick auf Inhaltspräsentation, Text- und Bildgestaltung)?

Und in welcher Form kann Kindern ein Dialog zu diesen Nachrichten angeboten werden?

Welche Unterstützung benötigen Eltern und Pädagogen für die Bildungsarbeit zu tagesaktuellen Nachhaltigkeits-Themen?

Umsetzung

Auf der personellen Ebene werden Journalisten / Redakteure in der Berichterstattung für und den Dialog mit Kindern qualifiziert – einer im Journalismus bisher wenig beachteten Herausforderung.

Auf der technischen Ebene entstehen eine kindgerechte App und eine Website als Basis für tagesaktuelle Nachhaltigkeits-Nachrichten für Kinder („CSR NEWS for Kids“).

Auf der inhaltlichen Ebene entsteht ein tagesaktuelles Nachrichtenangebot zu Themen eines nachhaltigen Wirtschaftens und einer nachhaltigen Lebensweise für Kinder sowie begleitendes Material für Eltern und Pädagogen.

Angestrebt wird eine wissenschaftliche Begleitforschung zu dem Projekt.

Im Zusammenhang mit dem Projekt soll eine Experten-Community entstehen.

Projekterfahrungen werden auf Foren und Veranstaltungen vorgestellt und diskutiert und in einem Buch publiziert.

Die Nachrichten und Projektmaterialien werden – soweit möglich – mit einer offenen Lizenz (CC BY-SA 4.0) versehen.

UVG-Expertise

Der gemeinnützige Verein Unternehmen Verantwortung Gesellschaft e.V. verantwortet das seit über 15 Jahren aktive Nachhaltigkeitsmedium CSR NEWS und das derzeit in 37. Auflage erscheinende CSR MAGAZIN. In seinen Projekten steht der UVG für eine hohe Qualität in der unternehmensethischen Reflexion, eine bildungsjournalistischen Standards verpflichtete Arbeit sowie eine hochwertige mediale und bildungswirksame Umsetzung von Themen.

Laufzeit / Finanzierungsbedarf

Laufzeit bis 31.12.2024; Bedarf; 66.000 EUR / Jahr für Personal, App- und Webentwicklung, Einbeziehung von Experten, Publikationen und Veranstaltungen