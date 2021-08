Nachhaltigkeitsziele: Ermittlungen gegen Deutsche-Bank-Tochter

Deusche-Bank-Hochhaus in Frankfurt (Jasmin Sessler auf Pixabay)

New York (AFP) – Gegen die zur Deutschen Bank gehörende Vermögensverwaltung DWS laufen einem Bericht zufolge in den USA Ermittlungen zu deren Investitionen im Bereich Nachhaltigkeit. Wie das “Wall Street Journal” am Mittwoch (Ortszeit) berichtete, soll die Deutsche-Bank-Tochter ihre grünen Investitionen beschönigt haben. Demnach gab die frühere Verantwortliche für den Bereich Nachhaltigkeit bei der DWS den US-Behörden einen entsprechenden Hinweis.

An den Ermittlungen sind laut Bericht die Börsenaufsicht SEC sowie die Staatsanwaltschaft beteiligt. Auf Anfrage wollten sich weder das zuständige Büro des Bundesstaatsanwalts in Brooklyn noch die Deutsche-Bank-Tochter äußern. Derlei Vorgänge der Justiz wolle das Unternehmen nicht kommentieren, teilte die DWS mit.

Die Vermögensverwaltung hatte in ihrem im März veröffentlichten Jahresbericht angegeben, dass Ende 2020 rund 459 der 793 Milliarden Euro an Vermögenswerten in Produkte investiert wurden, die nach den sogenannten ESG-Kriterien bewertet werden. Das sind Kriterien aus den Bereichen Umwelt (environment), Soziales (social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (governance).

Die frühere Verantwortliche für den Bereich gab nun dem Bericht zufolge an, dass der tatsächliche Umfang dieser Investitionen kleiner war. Konkrete Zahlen wurden zunächst nicht bekannt.