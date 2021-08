DUH kritisiert sinkende Sammelmenge von Altbatterien

Berlin (AFP) – Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat die sinkende Sammelmenge von alten Batterien kritisiert. Das seit Beginn des Jahres in Kraft getretene Batteriegesetz löse das Problem nicht, kritisierte die DUH am Freitag. Die Sammelquote sank demnach um 13.000 Tonnen oder von 52,2 Prozent im Jahr 2019 auf 45,6 Prozent im vergangenen Jahr. Bei unsachgemäßer Entsorgung können Schadstoffe in Batterien Gesundheits- und Umweltschäden verursachen.

“Das Absinken der Sammelmengen von Gerätebatterien kommt mit Ansage”, erklärte die stellvertretende DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz. “Es kann nicht sein, dass nicht einmal die Hälfte der Gerätebatterien in Deutschland ordnungsgemäß gesammelt und recycelt wird”. Metz forderte die künftige Bundesregierung auf, das Batteriegesetz erneut zu überarbeiten. Im seit Jahresbeginn geltenden Batteriegesetz wurde die Sammelquote von 45 auf 50 Prozent erhöht.

Die DUH fordert eine Anhebung der Sammelquote auf 85 Prozent bis zum Jahr 2025. Nötig sei außerdem ein finanzieller Ausgleich für Sammelsysteme, die die vorgeschriebene Sammelquote von 50 Prozent übererfüllen, erklärte die DUH.

Ohne einen solchen Ausgleich hätten die für die Batteriesammlung verantwortlichen Systeme keinen Anreiz, mehr als die gesetzlich vorgeschriebene Mindestquote zu erfüllen. Lithium-Ionen-Batterien, wie sie in Smartphones oder E-Bikes verwendet werden, sollten außerdem bepfandet werden, forderte die DUH.