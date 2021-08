Würzburg (uvg-verein) – Am 13. Oktober 2021 veranstaltet die Forschungsgruppe „Finanzen und Wirtschaft“ des Weltethos-Instituts in der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main eine Fachtagung zur neuen Strategie der Europäischen Zentralbank, vor allem zu ihrer Rolle in der ökologischen Transformation. Das Tagungsthema lautet “Die Europäische Zentralbank und ihre Rolle in einem nachhaltigen Finanzsystem – Probleme und Chancen”.

Christine Lagarde, die Präsidentin der EZB, hat in verschiedenen Statements betont, dass die Zentralbank eine aktive Rolle bei der Bewältigung der anstehenden Klimakatastrophe spielen will. Können wir sie beim Wort nehmen? Was wird diese Rolle sein? Welche Instrumente hat die EZB überhaupt, um in Problemfeldern wie Dekarbonisierung, Biodiversität, Energiewende, Ressourcenverbrauch und weiteren Nachhaltigkeitsfeldern einen Unterschied zu machen? Ist sie überhaupt berechtigt oder gar verpflichtet, über das klassische Kernmandat der Bewahrung der Geldwertstabilität hinauszugehen?

Diese und andere Fragen werden von Expertinnen und Experten diskutiert, die aus Wissenschaft und Wirtschaft, aus der Zivilgesellschaft, der Finanzbranche und den beteiligten Institutionen auf nationaler und europäischer Ebene kommen. Auch die EZB soll vertreten sein und ihre Strategien erläutern.

Die Tagung, die an die EZB-Fachtagung der Forschungsgruppe 2020 anknüpft, beginnt am 13.10. um 10 Uhr und wird eröffnet vom Präsidenten der Goethe-Universität, Prof. Dr. Enrico Schleiff. Die Teilnehmerzahl ist auf max. 200 Personen begrenzt.

Die Anmeldung für eine kostenlose Teilnahme erfolgt über anmeldung@weltethos-institut.org. Nähere Informationen bei Dr. Bernd Villhauer unter villhauer@weltethos-institut.org.

Programm (Stand 17.08.2021)

09.00 Uhr Grußwort Prof. Dr. Enrico Schleiff (zugesagt), Präsident der Goethe-Universität Frankfurt

09.15 Uhr Eröffnung der Tagung durch Dr. Bernd Villhauer (zugesagt)

09.30 Uhr „Nachhaltige Finanzen: Was ist geschehen – was muss geschehen?“ – Prof. Dr. Johannes Hoffmann (zugesagt)

09.45 Uhr Vortrag EZB bzw. Bundesbank (angefragt)

10.15 Uhr Vortrag Europäische Kommission Mairead McGuinness (abgesagt/verhindert)

10.30 Uhr „Die Glaubwürdigkeit der EZB auf dem Prüfstand“ – Vortrag Prof. Dr. Harald Bolsinger (zugesagt) / Jens Minnemann (zugesagt)

11.15 Uhr „Hat die EZB eine wirksame Strategie für Nachhaltigkeit?“ – Diskussion – Dr. Dirk Ehnts (zugesagt), Prof. Dr. Ulrich Klüh (zugesagt), Vertreter EZB bzw. Bundesbank (angefragt) (Moderation Dr. Bernd Villhauer) (zugesagt)

12.15 Uhr „The Global Perspective“ – Sandrine Dixcon Declève (zugesagt) and “On the role of the ECB in the worldwide transformation” Dr. Mamphela Ramphele (zugesagt) – Vorträge in englischer Sprache

13.15 Uhr Mittagspause

14.15 Uhr „Neue Geldpolitik konkret. Was leistet die Modern Money Theory?“ – Vortrag Dr. Dirk Ehnts (zugesagt)

15.00 Uhr „Die KfW-Gruppe und ihre Rolle in einem nachhaltigen Finanzsystem“ – Vortrag Dr. Fritzi Köhler-Geib (zugesagt)

15.45 Uhr Kaffeepause

16.00 Uhr „Was bedeutet die EZB-Politik für BürgerInnen und Unternehmen?“ – Diskussion – Prof. Dr. Gerhard Minnameier (zugesagt), Dr. Fritzi Köhler-Geib (zugesagt), Horst Schneider (zugesagt), Adam Gehrke (zugesagt) (Moderation Benedikt Hoffmann)

17.00 Uhr Abschlussdiskussion mit Einbezug Publikum

17.45 Uhr Schlusswort Prof. Dr. Harald Bolsinger (zugesagt) / Prof. Dr. Ulrich Klüh (zugesagt)

ca. 18.00 Uhr Ende der Veranstaltung