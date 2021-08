Den Ekel hinunterschlucken im Kampf gegen Wasserkrisen

Von Catherine Hours

Paris (AFP) – Landwirte reißen junge Mandelbäumchen aus der Erde, damit wenigstens die älteren Bäume überleben. Diese in Kalifornien in diesem Sommer zu beobachtende Praxis macht deutlich, dass Wasserknappheit wegen des Klimawandels selbst in entwickelten Ländern zunehmend zu einem Problem wird. Auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) warnte im Juni in einem Zeitungsinterview, künftig sei es nicht mehr “selbstverständlich, dass es überall Wasser im Überfluss gibt”.

Die UNO hat angesichts von Erderwärmung und weiter wachsender Weltbevölkerung einen Lösungsvorschlag, der wegen des Ekel-Faktors ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist: Aufbereitete Abwässer wieder verwenden, um Felder zu bewässern – aber auch als Trinkwasser. Einige Länder und Regionen gehen diesen Weg bereits.

Namibias Hauptstadt Windhoek etwa macht bereits seit den 60er Jahren aus Abwässern Trinkwasser. In einigen Mittelmeerregionen, im US-Bundesstaat Texas und in Mexiko wird das aufbereitete Wasser immerhin zur Bewässerung von Feldern und Plantagen genutzt.

Bisher werden geklärte Abwässer in der Regel in natürliche Gewässer geleitet. Von dort sickert das Wasser durch verschiedene Erdschichten über einen langen Zeitraum ins Grundwasser, das dann als Trinkwasser verwendet werden kann. Bei Wasserknappheit ist allerdings die direkte Verwendung von geklärten Abwässern hilfreich.

“Die Wiederaufbereitung ist Teil der Lösung: Man verwendet wieder, man vermeidet, die Ressourcen zu verschwenden”, sagt Richard Connor, Chefredakteur des jährlichen Weltwasserberichts der UN-Wissenschaftsorganisation Unesco. Dieses Methode werde sich ausbreiten, “weil viele Regionen keine andere Wahl haben”.

Connor rät dazu, “jetzt auf den Zug aufzuspringen”. Denn: “Je länger man wartet, desto mehr wird es kosten, wenn man die Aufbereitungssysteme umbauen muss”. Der Unesco-Experte und andere Befürworter der Methode machen außerdem geltend, dass sie billiger und energiesparender ist als etwa das Entsalzen von Meerwasser.

Die Erderwärmung führt dazu, dass mehr Wasser verdunstet, Gletscher und damit wichtige Wasserspeicher abschmelzen und Gewässer austrocknen oder versalzen. Besonders anfällig für Wasserknappheit sind etwa Inseln und Bergregionen, aber zunehmend auch die riesigen Städte in Asien, Afrika und im Nahen Osten.

Das westfranzösische Departement Vendée arbeitet daran, ab 2024 Trinkwasser aus Abwässern zu gewinnen. Es ist das erste derartige Projekt in Europa. Das Abwasser wird dabei zwei Mal gefiltert und dann entkeimt, bevor es in ein Rückhaltebecken geleitet wird.

Mittlerweile habe sich die Einsicht durchgesetzt, dass mit Trinkwasser sparsam umgegangen werden müsse, sagt Nicolas Garnier vom kommunalen Verband Amorce. Schließlich hätten in den vergangenen zwei Jahren 90 Prozent der französischen Kommunen wegen Trockenheit den Wasserverbrauch einschränken müssen.

Die UNO gibt zu bedenken, dass die aufbereiteten Abwässer ja nicht zwingend als Trinkwasser genutzt werden müssen. Schließlich verbrauche ein Mensch zum Trinken und Kochen täglich nur vier bis sechs Liter. Viel höher ist der Wasserverbrauch in der Landwirtschaft: Zwei Drittel des Trinkwasserverbrauchs geht auf ihr Konto. Auch in der Industrie oder bei der Kühlung von Kraftwerken sind aufbereitete Abwässer einsetzbar.

Unesco-Chefredakteur Connor sieht noch einen weiteren Vorteil. Die Aufbereitung von Abwässern biete einen Anreiz zum Bau von Klärsystemen, von denen noch 55 Prozent der Weltbevölkerung ausgeschlossen sind. Derzeit fließen noch rund 80 Prozent der Abwässer völlig unbehandelt in die Umwelt.

Bei der Aufbereitung der Abwässer fallen außer wieder nutzbarem Wasser auch Abfallprodukte an, aus denen Biogas und Düngemittel-Rohstoffe wie Phosphor und Stickstoff gewonnen werden könne. Laut UNO könnten so 20 bis 30 Prozent des Düngemittelbedarfs gedeckt werden.

Bleiben noch die psychologischen Hindernisse. “Der Wassereinsatz ist ein emotionales Thema”, sagt der Chef des Wasserversorgers Veolia, Antoine Frérot. “Sauberes Wasser ist ein Symbol für Reinheit, Schmutzwasser ein Symbol des Todes.”

Connor verweist auf die Astronauten der ISS, die seit den Anfängen der Internationalen Raumstation dasselbe, schon x-mal recycelte Wasser trinken. “Keiner von ihnen ist krank geworden.”