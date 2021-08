VW-Kantine in Wolfsburg serviert nur noch Gerichte ohne Fleisch

Wolfsburg (AFP) – Veganes Curry statt Currywurst: In der Kantine des Volkswagen Markenhochhauses in Wolfsburg gilt nach dem Werksurlaub ein neuer, ausschließlich vegetarischer und veganer Speiseplan. Rund 150 neue Rezepte habe das VW-Gastronomieteam entwickelt, wie der Konzern am Montag mitteilte. Sie alle seien fleischlos, einzige Ausnahme seien “hin und wieder” auch Gerichte mit Fisch.

Die Umstellung des Speiseplans auf vegetarische und vegane Gerichte sei auf Wunsch vieler Beschäftigter umgesetzt worden, erklärte VW weiter. Es gehe bei den neuen Rezepten nicht darum, Fleischersatz zu erzeugen, sondern “schmackhafte Alternativen” anzubieten. Am VW-Standort Hannover sei der fleischlose Speiseplan bereits erfolgreich getestet und “sehr gut angenommen” worden.

Ein weiterer Grund für die Umstellung sei das Ziel der Nachhaltigkeit, erklärte VW weiter. Weniger Fleischverzehr pro Woche sei auch gut für die Umwelt.

Wer künftig in Wolfsburg nicht auf die VW-Currywurst verzichten will, kann zum Mittagessen in das Betriebsrestaurant auf der gegenüberliegende Straßenseite gehen. Auch hier werde auf Nachhaltigkeit geachtet – das verwendete Fleisch werde vor allem regional eingekauft, erklärte VW. Am Standort Wolfsburg, wo Autos der Marke VW produziert werden, gibt es für die Beschäftigten zahlreiche Kantinen.