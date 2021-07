Toyota verzichtet auf Werbung mit Olympischen Spielen

Tokio (AFP) – Kurz vor Beginn der Olympischen Sommerspiele in Japan hat der Sponsor Toyota eine Werbekampagne mit Bezug auf das Sportereignis gestoppt. Toyota werde auch keine Vertreter zur Eröffnungszeremonie entsenden, sagte eine Sprecherin am Montag. Hauptgrund dafür sei, dass keine Zuschauer zugelassen sind. Die Mehrheit der Japaner ist einer Umfrage zufolge wegen der Corona-Pandemie dagegen, die Olympischen Spiele jetzt abzuhalten.

Toyota hatte eine Kampagne mit dem Titel “Start Your Impossible” zu den Olympischen Spielen geplant. Die Sprecherin des Konzerns wollte nicht sagen, wann die Entscheidung fiel, darauf zu verzichten.

Bei der Eröffnungszeremonie am Freitag werden japanischen Medien zufolge weniger als tausend offizielle Vertreter und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens vertreten sein. Toyota sponsert die Spiele mit 500 Millionen Dollar (425 Millionen Euro) und ist damit einer der größten Werbepartner. Insgesamt geben rund 60 Unternehmen rund 3,3 Milliarden Dollar.

Am Wochenende waren die ersten Corona-Infektionen bei Sportlern festgestellt worden; insgesamt wurden mehr als 50 Coronafälle in Zusammenhang mit den Olympischen Spielen registriert. In einer Umfrage der Zeitung “Asahi Shimbun” sagten 55 Prozent der Befragten, sie seien gegen die Spiele in ihrem Land in diesem Sommer. 33 Prozent sagten, sie seien dafür.