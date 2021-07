Das Filmfestival in Cannes will grüner werden

Von Francois Becker

Paris (AFP) – Keine Plastikflaschen, CO2-Abgaben für Flugreisen und das Sparen von Ressourcen: Die Filmfestspiele in Cannes wollen grüner werden – und haben dafür auch das Gewicht des Roten Teppichs halbiert. Allerdings stellt sich die Frage, wie umweltfreundlich eine Industrie werden kann, bei der Privatjets und Luxus-Konsum traditionell dazu gehören.

In den vergangenen Jahren haben Filmstars wie Leonardo DiCaprio und Juliette Binoche Umweltschutz zu einem zentralen Teil ihres Images gemacht. Sie spielen in Filmen über den Klimawandel die Hauptrolle und nutzen ihre Dankesreden, um zum Handeln im Kampf gegen die Erderwärmung aufzurufen.

Auch die Organisatoren des am Dienstagabend beginnenden Festivals in Cannes betonen, die Umweltproblematik stehe in diesem Jahr im Mittelpunkt. Sie verbannen Plastikflaschen, setzen eine Flotte von Elektroautos ein und legen ein Spezialprogramm für Filme mit Klimabezug auf. “Wir strengen uns an, vorbildlich zu sein”, sagt der Festival-Verantwortliche Thierry Frémaux.

Am symbolträchtigsten ist vielleicht, dass der Rote Teppich dieses Jahr nur noch halb so schwer ist und aus Recycling-Material statt aus dem üblichen PVC hergestellt wurde – nun wiegt er 950 Kilogramm weniger. Doch so einfach kann die Filmindustrie, die pausenlos Party- und Premierenhopping von Kontinent zu Kontinent betreibt, bei Klimaschützern keine Punkte sammeln. Der selbsternannte Klimaschützer DiCaprio beispielsweise legte 2016 beispielsweise 8000 Meilen in einem Privatjet zurück, um einen Umweltschutz-Preis entgegenzunehmen.

Cannes steckt in einem Dilemma – es zeigt Filme über den Klimawandel und richtet danach riesige Partys aus, die tonnenweise Müll produzieren. Zudem ist das Festival darauf angewiesen, Leute aus der ganzen Welt einzufliegen.

In diesem Jahr hoffen die Veranstalter, einen Teil dieses CO2-Fußabdrucks mit einem 20-Euro-Beitrag von jedem Teilnehmer auszugleichen. Über die Empfänger der Klima-Spende entscheidet nach Angaben der Festival-Organisatoren ein wissenschaftliches Expertenkomitee. Gleichzeitig räumen die Veranstalter ein, Filmfestivals seien “eine ökologische Herausforderung”, die nicht über Nacht gelöst werden könne.

“Das ist ein Monster-Job”, doch der Ansatz sei “sehr ermutigend”, sagt der französische Filmemacher und Aktivist Cyril Dion. Im Rahmen des Umweltprogramms zeigt er in diesem Jahr seine neue Dokumentation “Animal” über die Bedrohung der globalen Artenvielfalt. Das Festival “sendet ein Signal, dem alle anderen folgen sollten”, sagt er. “Diese Maßnahmen spiegeln einen epochalen Wandel für das Kino.” Auch sonst gibt es Anzeichen für ein Umdenken in der Branche. So wird die Filmförderung in Frankreich ab 2024 an Nachhaltigkeitsbemühungen geknüpft.

Aber ist es sinnvoll, mitten in der Klimakrise weiterhin Flimcrews, Produzenten und Journalisten aus aller Welt zu einem Festival mit großem Pomp zusammenzubringen? “Es gibt wirklich einen Sinneswandel”, sagt Carole Scotta von der französischen Produktionsfirma Haut et Court, eine laute Stimme in der Klimadebatte. “Aber es ist kompliziert für Cannes, das als weltweit führendes Festival ein gewisses Niveau an Festlichkeit wahren muss. Wir können nicht in Flip-Flops auftauchen.”

Cannes, Venedig, Sundance, Berlin – Scotta räumt ein, das Festival-Karussell sei “nicht gut für den Planeten”. Überdies habe die Corona-Pandemie gezeigt, dass digitale Alternativen möglich seien.

Auch Simon Valensi von der französischen Denkfabrik The Shift Project betont, die Filmindustrie zeige bei diesem Thema eine gewisse “Schizophrenie”. Ein Umsteuern sei aber unausweichlich. “Wenn wir das Pariser Klimaabkommen einhalten wollen, müssen früher oder später die von großen Festivals verursachten Emissionen in Frage gestellt werden.”