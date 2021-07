Werden Sie Teil der CSR NEWS-Community

Berlin (UVG e.V.) – CSR NEWS, das CSR MAGAZIN, der UVG-Verlag und Plattformen wie medien-bildung.online sind Medien des gemeinnützigen Vereins Unternehmen Verantwortung Gesellschaft e.V. Unser Auftrag: Bildung für eine nachhaltige Zukunft – mit einem besonderen Fokus auf der unternehmerischen Verantwortung.

Gestalten Sie unsere Medien mit und werden Sie Teil der UVG-/CSR NEWS-Community: Unsere Medien sind „membership driven“, denn gerade im CSR-Dialog sind Transparenz und ein Dialog auf Augenhöhe hohe Güter.

Als Community-Member (UVG-Mitglied) partizipieren Sie an den Entscheidungen zur zukünftigen Gestaltung unserer Medien und an der Themenwahl. Und unsere Community bringt sich ganz praktisch in die Mediengestaltung ein – mit eigenen Ideen und Themen oder z.B. als Herausgeber.

Die Mitgliederbasis ist für unsere Arbeit ein wichtiger Unabhängigkeits-Garant. So haben wir aktuell beschlossen, mit allen Medien ganz aus der Werbefinanzierung auszusteigen.

Unser „Begrüßungsgeschenk“: Ein aus unserer Mitgliedschaft entwickeltes Projekt ist die Buchreihe „Junge Wissenschaft für CSR und Nachhaltigkeit“. Die Bücher erscheinen als eBooks. Band 1 haben wir jetzt in einer limitierten Auflage gedruckt. Werden Sie noch im Juli Teil unserer Community und erhalten Sie den Band „CSR-Maßnahmen und deren Glaubwürdigkeit in der Bekleidungsindustrie“ als Zugabe.

> Hier geht es zu weiteren Informationen.