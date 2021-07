Plastikflut: Forscher warnen vor unumkehrbaren Umweltschäden

Bremerhaven (AFP) – Forscher aus Deutschland und anderen Ländern haben vor möglicherweise nicht mehr umkehrbaren globalen Umweltschäden durch den gigantischen Plastikausstoß der Menschheit gewarnt. Die enormen Kunststoffmengen könnten in der Zukunft schwer vorhersagbare Auswirkungen von weltweiten Ausmaßen haben, erklärte das Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut (AWI) am Donnerstag unter Verweis auf eine Analyse, an der eine seiner Expertinnen beteiligt war. Die Folgen dieser Entwicklung könnten sich als irreversibel erweisen.

Die Autoren des in der Fachzeitschrift “Science” veröffentlichten Artikels verwiesen dabei auf einige Jahre alte grobe Schätzungen, wonach jährlich weltweit zwischen neun und 23 Millionen Tonnen Kunststoff in Gewässer gelangen und sich diese Menge bis 2025 noch einmal fast verdoppeln könnte. Dazu kommt demnach zudem eine ähnliche Menge an Plastik, die sich jedes Jahr an Land ansammelt.

Dabei daure die Verwitterung von Kunststoff extrem lange und sei ein komplexer Prozess, der in seinen langfristigen Umweltfolgen noch kaum vorhersagbar sei. Die Verfasser verwiesen in diesem Zusammenhang etwa auf die entstehenden Mikro- und Nanopartikel und das Auswaschen von Chemikalien. Gerade in Verbindung mit weiteren umweltbedingten Stressfaktoren könnten weitreichende globale Effekte entstehen, so etwa den Verlust von Artenvielfalt.

An dem im Fachmagazin “Science” erschienenen Artikel beteiligten sich unter anderem auch Forscher des Leipziger Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung und Wissenschaftler von Universitäten in Norwegen und Schweden. Sie wiesen weiter darauf hin, dass die verfügbaren Recycling- und Beseitigungstechnologien bei weitem nicht ausreichten. Selbst in Staaten mit guter Infrastruktur könnten sie das “Einsickern” von Plastik in die Umwelt nicht verhindern. Recycling habe zahlreiche technische Einschränkungen.

AWI-Expertin Mine Tekman forderte “drastische Maßnahmen”. Es gebe ein “grundsätzliches Problem mit biologisch nicht abbaubaren Materialien”, die sich in Form von Fasern und Feinstäuben bis in die abgelegensten Gegenden der Erde verteilten. Es müssten daher neue abbaubare Materialien entwickelt und Möglichkeiten gefunden werden, den Wert von recyceltem Kunststoff zu erhöhen. Dazu sei ein Verbot des Exports von Plastikabfällen in Staaten mit einer schlechteren Recyclinginfrastruktur erforderlich, fügte sie an.