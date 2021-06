Unternehmerische Verantwortung vor dem Hintergrund der Coronapandemie

Gütersloh (csr-partner) – Das Thesenpapier „Unternehmerische Verantwortung und Unternehmensengagement vor dem Hintergrund der Coronapandemie“ beschäftigt sich mit unternehmerischer Verantwortung und Unternehmensengagement während den ersten Phasen der Coronapandemie in Deutschland im Zeitraum von Mitte März 2020 bis Ende Mai 2021. Es geht um Einschätzungen und Interpretationsvorschläge zu den Veränderungen in den Bereichen Corporate Social Responsibility (CSR) und Corporate Citizenship (CC).

Dieses Papier ist entstanden aus dem Kontext des Projekts „Unternehmensverantwortung regional wirksam machen“ der Bertelsmann Stiftung. Das Projekt verantwortet unter anderem die Webseite www.csr-corona.de. Die dort gesammelten Inhalte haben Gedanken angestoßen, die wir als Projektteam in diesem Papier festhalten möchten. Um diese Gedanken zu diskutieren und weiterzuentwickeln, haben wir Personen eingeladen, die formulierten Thesen zu kommentieren oder neue Thesen zu formulieren. Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an alle, die bereits Input beigesteuert haben.

Das Thesenpapier ist als ein Arbeitspapier bzw. „living document“ konzipiert. Die schrittweise Entwicklung des Dokuments ist kenntlich gemacht durch die Nennungen der Zeitpunkte, zu denen die Beiträge gemacht wurden. Wichtig ist dies, weil Beobachtungen und Interpretationen zu dieser hochdynamisch verlaufenden Pandemie immer aus dem Moment heraus getroffen wurden. Meinungen der Autor:innen sind daher immer auch vor ihrem zeitlichen Kontext zu sehen.

Das Thesenpapier zum > Download als PDF