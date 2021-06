Kaffee, Recycling und Nachhaltigkeit

Düsseldorf (csr-partner) – Nespresso und das Greentech Festival (GTF) schließen sich zusammen und geben den Start einer langjährigen Partnerschaft bekannt. Im Rahmen des Festivals spricht Mark Ruijgrok, Nespresso Deutschland Geschäftsführer, über Verantwortung, Kreislaufwirtschaft sowie Recycling und betont damit einmal mehr, wie wichtig es ist, sich für eine nachhaltige Zukunft aktiv zu engagieren. Er und sein Team freuen sich auf den Dialog, spannende Gespräche sowie neue Impulse. Dazu lädt Nespresso vom 16. – 18. Juni 2021 auf einen Kaffee an die ‚RecycleBAR‘ ein.

Innovation, Genuss und Nachhaltigkeit: Eine Trilogie, die perfekt zu Nespresso passt. Bereits 1986 revolutionierte Nespresso die Kaffeewelt und ermöglichte Premium-Kaffee auf Knopfdruck. Seitdem entwickelt sich das Unternehmen konsequent weiter und so steht neben Produktinnovationen auch Nachhaltigkeit seit Jahrzehnten im Fokus. Nespresso setzt beispielsweise auf die direkte Zusammenarbeit mit Kaffeebäuer:innen und deren faire Bezahlung. Beim nachhaltigen Anbau auf den Farmen unterstützen angestellte Agronom:innen. Allein seit 2014 investierte das Unternehmen rund 460 Millionen Euro in seine Nachhaltigkeitsinitiativen.

Gemeinsam etwas zum Positiven verändern

Auf dem GTF 2021 wird Nespresso Ansätze und Ideen rund um das Recycling der Aluminiumkapseln zur Diskussion stellen. In Bezug auf die Ökobilanz des Kaffees kommt es neben Anbau und Zubereitung der Kaffees auch auf das Recyling der Kaffeekapsel an. „Auf dem Festival haben wir die Möglichkeit, über Produkte, ihre Herstellung und (Wieder-)Verwendung zu diskutieren“, merkt Mark Ruijgrok, Geschäftsführer von Nespresso Deutschland, an. „Recycling liegt mir sehr am Herzen. Ich bin stolz auf alles, was wir in den letzten Jahren schon erreicht haben. Die von Nespresso entwickelte Kapsel mit recyceltem Aluminium ist nur ein Beispiel dafür, wie wir die Kreislaufwirtschaft weiter vorantreiben und uns verbessern wollen.“

An der Nespresso ‚RecycleBAR‘ können sich die Besucher:innen des Festivals über Hintergründe informieren, Fragen stellen, Impulse geben, netzwerken oder einfach einen Nespresso Kaffee genießen. Dieses Engagement begrüßt Marco Voigt, Founder GREENTECH FESTIVAL: „Das GTF ermöglicht es Unternehmen, Politik, Wissenschaft sowie anderen einflussreichen Persönlichkeiten, sich zu vernetzen und sich über nachhaltige Technologien auszutauschen. Wir wollen einen Wissenstransfer ermöglichen und vor allem inspirieren, gemeinsam etwas zu bewegen. Wir freuen uns daher, mit Partnern wie Nespresso diesen Dialog zu starten und zu zeigen, dass ein grüner Lifestyle faszinierend und möglich sein kann. Nur gemeinsam können wir etwas bewirken und schließlich auch etwas zum Positiven verändern.“

Abwarten und Kaffee trinken?

Wie wichtig dem Unternehmen das Thema Kreislaufwirtschaft ist, zeigt und sagt Nespresso auf dem GTF. Mark Ruijgrok erklärt: „Wir setzen auf Bewährtes und suchen gleichzeitig immer wieder auch nach neuen Wegen. Die über den Grünen Punkt gesammelten Kapseln werden von den Sortieranlagen sehr gut erkannt. Das gewonnene Sekundäraluminium fließt in Alltagsgegenstände wie Fensterrahmen, Autoteile oder Fahrräder. In Deutschland haben wir also eine ideale Infrastruktur. Wenn es darüber hinaus Ansätze gibt, die Verbraucher:innen dazu bringen, mit Spaß ihre Kapseln zu recyceln, dann ist das eine Chance, die wir gern nutzen wollen.“

Neben dem klassischen Recycling über den Gelben Sack oder die Gelbe Tonne können Nespresso Genießer:innen schon jetzt die Kapseln direkt in den Boutiquen wieder zurückgeben und so wichtige Ressourcen zurück in den Kreislauf bringen. Für Impulse zu weiteren Ansätzen geht Nespresso in den Dialog.

Über das Greentech Festival

Das internationale Event ist Plattform für Menschen, Unternehmen und Organisationen, die sich unter dem Motto #celebratechange über fortschrittliche Lösungsansätze im Kampf gegen die Klimakrise austauschen.

Das GTF, das von Ex-Rennfahrer Nico Rosberg und Marco Voigt ins Leben gerufen wurde, findet in diesem Jahr als Hybridveranstaltung mit begrenzter Besucherzahl und einem umfassenden Hygienekonzept im Kraftwerk Berlin und online via Livestreams statt.

Weitere Informationen zum Greentech Festival und den Teilnahmemöglichkeiten finden Sie hier: greentechfestival.com