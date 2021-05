Elfenbeinküste: Gefängnisstrafen wegen Kinderhandels

Markt in Abidjan, Elfenbeinküste (Eva Blue auf Unsplash)

Abidjan (AFP) – Weil sie Kinder als Arbeitskräfte an Kakao-Plantagen verkauft hatten, müssen 22 Menschen in der Elfenbeinküste ins Gefängnis. Fünf der Verurteilten bekamen Haftstrafen von 20 Jahren, 17 kommen für jeweils fünf Jahre hinter Gitter, wie der Vize-Direktor der Kriminalpolizei, Luc Zaka, am Dienstagabend der Nachrichtenagentur AFP sagte.

Die Verurteilungen durch das Gericht in Soubré folgten auf eine Plantagen-Razzia Anfang Mai. Während der zweitägigen Durchsuchungen waren 68 Kinder entdeckt worden. Seit 2009 haben die Behörden in der Elfenbeinküste bereits fünf Razzien dieser Art ausgeführt.

Die Elfenbeinküste ist mit einem Anteil von etwa 40 Prozent der größte Kakao-Produzent der Welt. Laut Weltbank erwirtschaftet die Elfenbeinküste mit dem Kakao zehn bis 15 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Vom Kakao leben fünf bis sechs Millionen Menschen und damit jeder Fünfte im Land. Die Hälfte der Kakao-Bauern lebt demnach aber unter der Armutsschwelle, was Kinderarbeit begünstigt.

Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation CNS wurden vor ivorischen Gerichten zwischen 2012 und 2020 etwa 300 Menschen wegen Kinderhandels verurteilt. Seit 2019 wurden demnach etwa 2000 illegal arbeitende Kinder von Plantagen geholt.