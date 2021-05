Lieferkettengesetz wird erneut verschoben

Berlin (AFP) – Nächste Schlappe für das umstrittene Lieferkettengesetz: Die für Donnerstag anberaumte Verabschiedung des Gesetzes wurde von der Tagesordnung des Bundestags gestrichen, wie eine Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion am Dienstag sagte. Das Gesetz soll Menschenrechte bei Lieferanten deutscher Unternehmen schützen. Die Verabschiedung hatte sich schon mehrfach verzögert.

Bei der aktuellen Verschiebung geht es der SPD-Sprecherin zufolge um “Detailfragen”, die noch geklärt werden müssten. “Man kann davon ausgehen, dass die Verzögerung nicht an der SPD liegt.” Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zeigte sich bei der Vorstellung des Arbeitswelt-Berichts zuversichtlich, dass das Gesetz noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet wird.

Johannes Heeg von der Initiative Lieferkettengesetz kritisierte: “Bei Menschenrechtsverletzungen durch Unternehmen betreiben Teile der Unionsfraktion Täterschutz statt Opferschutz.” Das Gesetz sei ohnehin bereits zugunsten der Wirtschaft “stark entkernt” worden, erklärte der Vertreter der Initiative, der mehr als 100 zivilgesellschaftliche Organisationen angehören. “Wirtschaftsnahe Unionsabgeordnete wollen offenbar nicht, dass Unternehmen Menschenrechts- und Umweltschutz in ihren Lieferketten umsetzen müssen.”

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter forderte ein “Verschärfen” des Gesetzes – ganz sicher sei kein weiteres Aufweichen nötig. Vielmehr sei das Gesetz “notwendig aus Menschenrechtsgründen, aus Gründen der globalen Gerechtigkeit”.

Das Lieferkettengesetz sieht Strafen gegen deutsche Unternehmen vor, wenn in ihren Zuliefererbetrieben Menschenrechte verletzt werden. Konkret geht es um Kinderarbeit, Sklaverei oder mangelnden Arbeitsschutz. Umweltschutzverbände bemängeln ein zu geringes Engagement in Klimasachen, zivilgesellschaftlichen Gruppen geht das Gesetz nicht weit genug.

Betroffen sollen ab 2023 zunächst Unternehmen mit mehr als 3000 in Deutschland Beschäftigten und ab 2024 auch Firmen ab 1000 Beschäftigten sein. Kritiker fordern, auch kleinere Unternehmen einzubeziehen. Sie verlangen zudem, Lieferanten außerhalb der direkten Lieferkette mit einzuschließen und die Unternehmen auch strafrechtlich haftbar zu machen. Von Unternehmensseite wurden unklare Richtlinien und zu hohe Geldstrafen kritisiert.

Deutsche Unternehmen sollen Menschenrechte bei Zulieferern schützen: Der Überblick zum neuen Gesetz

Von Konrad Ringleb

Über das Lieferkettengesetz ist viel gestritten worden, nun wurde die für diesen Donnerstag geplante Verabschiedung im Bundestag erneut verschoben, weil noch Detailfragen offen sind. Was soll das Gesetz bewirken und welche Folgen hat es für deutsche Unternehmen? Ein Überblick über die drängendsten Fragen:

WAS SOLL DAS GESETZ BEWIRKEN?

Viele deutsche Unternehmen sind heute weltweit vernetzt – mit Produktionsstätten in Europa, Afrika oder Asien. Die Arbeitsbedingungen bei den Lieferanten sind nicht immer so menschenrechtskonform, wie es sich die Bundesregierung vorstellt. Deutsche Unternehmen sollen mit dem Gesetz nun verpflichtet werden, “in ihren Lieferketten menschenrechtliche Sorgfaltspflichten zu beachten”. Konkret geht es um Kinderarbeit, Sklaverei, Arbeitsschutz, aber auch umweltschützende Maßnahmen gegen Boden- und Gewässerverunreinigungen.

Wenn Menschenrechte bei Zulieferern verletzt werden, sollen deutsche Unternehmen künftig mit “Risikoanalysen, Präventions- und Abhilfemaßnahmen und Beschwerdemöglichkeiten” helfen, wie es recht bürokratisch heißt. Anschaulicher forderte Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU), dass “der wirtschaftliche Erfolg nicht auf Menschenrechtsverletzungen in unseren Lieferketten beruhen” dürfe.

FÜR WEN UND WANN GILT DAS GESETZ?

Betroffen sind ab 2023 zunächst Unternehmen mit mehr als 3000 in Deutschland Beschäftigten. Ab 2024 sollen die Vorgaben auch für Firmen ab 1000 Beschäftigten gelten. Kleine und mittlere Unternehmen sind explizit ausgenommen.

WAS DROHT DEUTSCHEN UNTERNEHMEN BEI VERSTÖSSEN?

Das Gesetz sieht für große Unternehmen Bußgelder von bis zu zwei Prozent des jährlichen Umsatzes vor, wenn sie nicht gegen Menschenrechtsverletzungen und Umweltverstöße bei ihren weltweiten Zulieferern vorgehen. Abgestuft wird dabei nach Einflussmöglichkeit und Höhe des weltweiten durchschnittlichen Jahresumsatzes. Firmen können außerdem vorübergehend von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen werden.

WIESO KOMMT KRITIK AUF?

Achillesferse des Gesetzes ist aus Sicht der Kritiker der Mittelstand: Dass kleine und mittlere Unternehmen von der Regel ausgenommen sind, verärgert sie. Außerdem ist die Rolle der mittelbaren Zulieferer streitbar. Für sie gilt die Sorgfaltspflicht erst, wenn das Unternehmen von Menschenrechtsverletzungen auf dieser Ebene erfährt. Das bietet laut Kritikern Schlupflöcher, etwa über Tochterunternehmen, die nicht direkt an der Lieferkette beteiligt sind.

Der Umweltschutz spiele zudem im Gesetz “nur eine Nebenrolle”, erklärten die Deutsche Umwelthilfe und der WWF. Außerdem werde “nicht die gesamte Wertschöpfungskette mit gleicher Sorgfalt” betrachtet. Jedoch passierten gerade am Anfang der Wertschöpfungsketten Menschenrechts- und Umweltverstöße.

Die Initiative Lieferkettengesetz, der über 100 zivilgesellschaftliche Organisationen angehören, bemängelt das Fehlen einer strafrechtlichen Haftung für die Unternehmen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband bezeichnet das Gesetz als “Lieferkettengesetz light” und fordert höhere Bußgelder.

Aus Sicht der Unternehmen setzt das Gesetz an den falschen Stellen an. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Joachim Lang, verlangte eine Ombudsstelle in Deutschland, bei der weltweite Menschenrechtsverletzungen gemeldet werden können. “Diese Aufgabe dem Mittelständler aus Paderborn oder Kusel zu übertragen, wird an den Umständen vor Ort weniger ändern, als möglich und nötig wäre”, kritisierte Lang.

Finanzielle Not für Unternehmen befürchtet der Maschinenbauverband VDMA. Die angedrohten Sanktionen könnten im Einzelfall “den Ruin bedeuten” und seien “völlig überzogen”.

WAS MACHT DIE EU?

Das EU-Parlament spricht sich für ein wesentlich strengeres Lieferkettengesetz aus. Es berücksichtigt kleine und mittlere Unternehmen und soll europaweit gelten. In Risiko-Sektoren wie der Textilindustrie würden auch mittelbare Zulieferer und Subunternehmer von EU-Firmen deren Verantwortung unterliegen. Unternehmen sollen auf Schadenersatz für Menschenrechts-und Umweltverstöße verklagt werden können. Das EU-Parlament fordert außerdem einen größeren Fokus auf den Umweltschutz als im deutschen Pendant.

Noch in diesem Jahr will die EU-Kommission ein Lieferkettengesetz vorschlagen. Sollte die EU tatsächlich ein strengeres Gesetz verabschieden, müsste die Bundesregierung die nationalen Regeln später an EU-Recht anpassen.