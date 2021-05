Hühnchenspieße Satay – ohne Fleisch

In Singapur tüfteln Forscher im Labor an vegetarischen Rezepten.

Von Martin Abbugao

Singapur (AFP) – In Singapur gibt es seit Dezember Hühnchen-Nuggets aus Laborfleisch im Restaurant. Im High-Tech-Labor der US-Firma ADM in dem Stadtstaat tüfteln die Forscher an Rezepten für Hühnchenspieße Satay oder Rindfleisch-Curry Rendang aus rein pflanzlichen Zutaten. “Das ist der Schlüssel zum Erfolg: Wir müssen den Geschmack der Region treffen”, sagt Dirk Oyen, Manager bei ADM, zuständig für Südostasien und für menschliche Ernährung.

Im neu eröffneten Forschungslabor der Firma stehen die Beschäftigten in weißen Kitteln und experimentieren mit Pflanzen, Pflanzenteilen, Pflanzenextrakten. ADM setzt vor allem auf Soja und weiße Bohnen als Grundzutaten. Mit modernster Lebensmitteltechnologie will die Firma Produkte kreieren, die in Textur, Aroma und Geschmack dem Original möglichst nahe kommen: Rind- und Schweinefleisch, Hühnchen und Meeresfrüchte. Auch Schinken und Würstchen sind im Programm.

Dass es in Asien bereits pflanzliche Grundnahrungsmittel wie Tofu und Tempeh gibt, schreckt den US-Lebensmittelkonzern nicht ab. ADM setzt auf eine wachsende Nachfrage nach raffinierteren Produkten, die den Kundinnen und Kunden mehr Abwechslung bieten.

Denn auch in Asien wächst die Nachfrage nach Lebensmitteln, die gesund sind und klimafreundlicher als Fleisch erzeugt werden können – zwar langsamer als im Westen, aber kontinuierlich. Der weltweite Fleischkonsum gilt als ein Treiber des Klimawandels, vor allem wegen des enormen Flächenverbrauchs für die Massentierhaltung und der damit verbundenen Emissionen, unter anderem von Methan.

Dass die Nachfrage nach Alternativen wächst, darauf setzt nicht nur ADM. Die US-Firma Eat Just produziert in Singapur Fleisch aus Zellen, die dem Tier entnommen und aus denen dann Gewebe gezüchtet wird. Der Stadtstaat genehmigte als erstes Land weltweit den Verkauf von Laborfleisch an Verbraucher.

Singapur gilt als Mekka der nachhaltigen Lebensmittelproduktion. In dem stark hightechorientierte Stadtstaat haben sich in den vergangenen Jahren zahlreiche darauf spezialisierte Startups angesiedelt.