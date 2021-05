16 Kilogramm Plastik im Magen eines Wales gefunden

Bordeaux (AFP) – Meeresforscher haben 16 Kilogramm Plastik im Magen eines verendeten Wales gefunden. Spaziergänger fanden das tote Tier am französischen Atlantik-Strand von Messanges, wie das Meeres-Observatorium Pelagis am Montag in La Rochelle mitteilte. Bei einer Autopsie wurde der Müll im Bauch des Meeressäugers festgestellt.

Der Meeresforscher Willy Dabin sagte, das am Wochenende entdeckte 5,15 Meter lange Weibchen von der Gattung der Schnabelwale habe an einer Parasitenerkrankung gelitten. Deshalb habe es nicht wie gewohnt in großer Tiefe Beute jagen können, sondern habe “an der Oberfläche bleiben müssen und hat gefressen, was ihm untergekommen ist”, sagte Dabin. Der Plastikmüll habe “wahrscheinlich den Tod des Wales beschleunigt”.