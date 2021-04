Ritter-Sport-Chef erklärt eigene Bio-Linie für gescheitert

Schokoladenhersteller will nun “Zwischenweg” gehen

Hamburg (AFP) – Schokoladenfabrikant Alfred Theodor Ritter hat seine Versuche, eine Bio-Linie bei Ritter Sport zu etablieren, für gescheitert erklärt. “Ich habe es jahrelang versucht, das Marketing immer wieder gequält”, sagte Ritter dem “Spiegel” laut Vorabmeldung vom Donnerstag. “Am Ende haben wir aufgegeben. Die Leute haben einfach gesagt: Bio ist zu teuer, schmeckt nicht, ist was für Menschen mit kratzigen Pullis und Birkenstock-Sandalen.”

Damit brauche er der Firma nicht noch einmal zu kommen, sagte Ritter weiter. Ein konsequentes Umstellen der Ritter-Sport-Produktion hätte ihm zufolge bedeutet, “die Hälfte der Belegschaft zu entlassen”, weil der Absatz dann gesunken wäre.

Das Familienunternehmen will stattdessen einen “Zwischenweg” gehen, wie Ritter sagte. Es investiere neben der eigenen Kakaoplantage in Nicaragua in nachhaltigere Verpackungen und eine Zertifizierung seiner Rohstoffe. “Wenn man genügend kleine Schritte geht, legt man auch einen Weg zurück.”