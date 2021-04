CSR MAGAZIN 37: Die SDGs im Fokus

Berlin (csr-news) – Mit den UVG-Mitgliedern haben wir die Recherchen zur kommenden Magazinausgabe geplant und sind an den Start gegangen. Hier können Sie verfolgen, wer zu welchen Themen recherchiert. Senden Sie uns Ihre Fragen und Hinweise zu der Recherche gerne an redaktion@csr-news.net. Die Liste der Themen und Beiträge werden wir fortlaufend ergänzen.

Im Fokus steht die Frage, wo Unternehmen und die Zivilgesellschaft bei der Verwirklichung der 17 Nachhaltigen Entwicklungsziele stehen und was konkret zu deren Erreichung getan werden kann. Das 37. CSR MAGAZIN erscheint im Oktober 2021. Die einzelnen Texte werden bereits in den vorausgehenden Wochen “online first” publiziert. Über die Texte hinaus werden wir verstärkt multimediale Präsentationen in unsere Publikation einbauen.

Die Ziele und unsere (bisher geplanten) Recherchen dazu:

1. Armut beenden

Deutsche Unternehmen in Entwicklungspartnerschaften (develoPPP.de) (Redaktion)

2. Ernährung sichern

Herausforderungen der industriellen Lebensmittelproduktion (Achim Halfmann)

3. Gesundes Leben für alle

Permanently Online Permanently Connected – und gesund (Dr. Tong-Jin Smith)

Nachhaltigkeit, Purpose Driven Work und Spiritualität (Redaktion)

4. Bildung für alle

Unternehmen als Bildungsakteure (Redaktion)

5. Gleichstellung der Geschlechter

Frauen in Führungspositionen (Redaktion)

6. Wasser und Sanitärversorgung für alle

7. Nachhaltige und moderne Energie für alle

Kommunales Energie-Engagement (Dr. Holger Backhaus-Maul)

Unternehmensbeispiel Polarstern (in Abstimmung)

8. Nachhaltiges Wirtschaftswachstum und menschenwürdige Arbeit für alle

… am Beispiel der Textilindustrie (Achim Halfmann)

9. Widerstandsfähige Infrastruktur und nachhaltige Industrialisierung

10. Ungleichheit verringern

11. Nachhaltige Städte und Siedlungen

Nachhaltige Städte und Auswirkungen auf Mobilität (Prof. Dr. Thomas Osburg)

Urban Farming (Redaktion)

12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsweisen

Change Management – aus Sicht der Circular Economy (in Abstimmung)

13. Sofortmaßnahmen gegen Klimawandel und seine Auswirkungen

Das “Net Zero Target” (Redaktion)

14. Bewahrung und nachhaltige Nutzung der Ozeane, Meere und Meeresressourcen

15. Landökosysteme schützen

16. Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen

Corporate Social Innovation (in Abstimmung)

17. Umsetzungsmittel und globale Partnerschaft stärken

00. Übergreifende Themen

Der Tag, an dem das Internet nicht mehr gebraucht wurde (Prof. Dr. Thomas Osburg)

Donut Economy (Redaktion)

Nachhaltigkeitsstrategien im Unternehmen: Fallbeispiel Umweltbank (Prof. Dr. Harald Bolsinger)

