Corona und der Klimawandel sind ineinander greifende Krisen

Von Amélie Baubeau

Paris (AFP) – Die Corona-Pressekonferenz der Weltgesundheitsorganisation (WHO) findet diesen Montag mit Klimaaktivistin Greta Thunberg statt. Kurz vor dem von US-Präsident Joe Biden einberufenen virtuellen Klimagipfel und einem weltweiten Jugend-Gipfel soll dabei zur Sprache kommen, wie die Erderwärmung und die Corona-Pandemie zusammenhängen. Tatsächlich erhöhen die Eingriffe des Menschen in die Natur und das Klima das Risiko für neue gefährliche Infektionskrankheiten:

Tiere als häufigster Ursprung von Infektionskrankheiten beim Menschen

Nach Angaben der WHO handelt es sich bei rund 60 Prozent der Infektionskrankheiten beim Menschen um sogenannte Zoonosen, also um Krankheiten, die von Tieren auf den Menschen übertragen wurden. Bei neu aufkommenden Infektionskrankheiten beträgt der Anteil laut einer britischen Studie von 2001 sogar 75 Prozent. Von den Zoonosen beim Menschen werden rund ein Sechstel von Viren ausgelöst, je ein Drittel von Bakterien und Parasiten sowie rund zehn Prozent von Pilzen.

Mehr Eingriffe in die Tierwelt – mehr Übertragungswege

“Aus historischer Perspektive stammt unsere Virenlast im Wesentlichen von Vieh”, sagt der Gesundheitsökologe Serge Morand vom französischen Forschungsinstitut CNRS. So entstand das Masern-Virus durch die Anpassung eines Virus an den Menschen, das ursprünglich bei Rindern auftrat.

Häufig spielt bei Infektionskrankheiten beim Menschen das Schwein eine Rolle als Zwischenwirt, wie etwa wahrscheinlich beim sogenannten Schweinegrippe-Erreger H1N1, durch den 2009/2010 verschiedenen Schätzungen zufolge zwischen 152.000 und 575.000 Menschen starben.

Wild und vom Menschen gehaltene Kamele sind Zwischenwirte des Coronavirus-Typs, der die gefährliche Atemwegserkrankung Mers auslöst. Über Affen fanden der Aids-Erreger HIV und Ebola ihren Weg zum Menschen.

Auch Mardertiere wie Frettchen oder Marder, die mitunter auf Pelzfarmen gehalten oder in Asien auch gegessen werden, stehen häufig als Überträger von Infektionskrankheiten unter Verdacht. Das vom Aussterben bedrohte Schuppentier, das in China und anderen Ländern wegen seiner Schuppen und seines Fleischs begehrt ist, trägt ebenfalls eine Vielzahl von Viren in sich.

Bei vielen Virusinfektionen beim Menschen spielen Fledermäuse eine Rolle, darunter die Tollwut, Ebola und die Atemwegserkrankungen Sars. Auch beim Covid-19-Erreger Sars-CoV-2 geht die WHO davon aus, dass er von der Fledermaus über ein unbekanntes Zwischenwirtstier zum Menschen gelangte.

Fledermäuse seien schon “immer gute Reservoirs für mehrere Viren” gewesen, sagt Eric Févre, Experte für Tier-Infektionskrankheiten der Universität Liverpool. Früher sei der Mensch aber selten mit den Tieren in Berührung gekommen. Mittlerweile zwängen die Zerstörung tropischer Wälder und die Ausdehnung von Städten die Fledermäuse jedoch, “mehr und mehr mit den menschlichen Populationen zu interagieren”.

Auch Insekten sind Überträger

Der Begriff “Zoonose” berücksichtigt nur Infektionen, die auch bei Wirbeltieren auftreten. Insekten wie Mücken und Zecken sind allerdings weitere bedeutende Überträger von Krankheiten wie etwa Malaria, Dengue, Zika und Gelbfieber. Die fortschreitende Erderwärmung erhöht das Risiko, dass sich die Krankheitserreger weiter nordwärts ausbreiten.

Konsequenzen aus eigenem Interesse

Im Oktober vergangenen Jahres warnte der Weltbiodiversitätsrat (IPBES), dass Pandemien künftig “öfter auftreten, sich schneller verbreiten, mehr Menschen töten”. Einerseits ist das Spektrum an Krankheitserregern in der Natur immens, andererseits weitet der Mensch seine Aktivitäten und Eingriffe in den Lebensraum von Wildtieren immer weiter aus.

Auch mit Blick auf die Corona-Krise mahnen Umweltorganisationen daher verstärkt zu Beschränkung. Gesundheitsökologe Morand fordert, die Menschen müssten zu ihrem eigenen Schutz ihre “Beziehungen zu wilden und domestizierten Tieren überdenken”.