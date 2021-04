CSR MAGAZIN 36: “Die Große Transformation” erschienen

>> Hier geht es um 36. CSR MAGAZIN als HTML-Buch

Liebe Leserinnen und Leser,

eigentlich ist es keine sehr gute Idee, ein Editorial mit Fachbegriffen zu übertiteln. “CC” steht für die offenen Lizenzen der “Creative Commons” und Open Access – das ist vielen bekannt – für freien Zugang.

Mit dieser Magazinausgabe haben wir die Umsetzung unserer Texte in ein CC-lizensiertes Format konsequent umgesetzt. Diese Texte sind in der HTML-Ausgabe auf uvg-verlag.net nicht nur frei zugänglich. Sie können diese Texte – ganz oder auszugsweise – auch an anderer Stelle verwenden, solange Sie die Lizenzbedingungen beachten: d.h. den Autor nennen und Ihr neues Werk ebenfalls unter eine CC-Lizenz stellen.

Hinter dem CSR MAGAZIN steht der gemeinnützige Verein “Unternehmen Verantwortung Gesellschaft (UVG)“. Zu unseren Zielen gehört es, den Dialog, den Wissensaustausch und die Bildung zu fördern. Deshalb die CC-Lizenzen. Unsere Dialogformate gehen dabei über die Magazinausgabe hinaus: In den nächsten Tagen werden wir Sie z.B. einladen, Themen aus dieser Ausgabe mit den Protagonisten und den Autoren in einer Zoom-Konferenz zu diskutieren. Und auch die folgende 37. Ausgabe mit einem Schwerpunkt auf den Sustainable Development Goals werden wir mit unseren Lesern und Mitgliedern vorbereiten und konzipieren.

Apropos Mitglieder: Wir laden Sie herzlich ein, zum UVG hinzuzustoßen! Werden Sie Teil eines fachlichen Netzwerks und gestalten Sie unsere Medien und den Dialog mit. So tragen wir Nachhaltigkeitsthemen in die Gesellschaft. Zugleich erhalten Sie das Magazin als hochwertiges eBook (PDF / ePUB – erscheint am 16.04.21) und – wenn Sie möchten – auch als Printausgabe (erscheint am 08.05.21).

Um das Miteinander von Wirtschaft und Gesellschaft, von Unternehmen und Menschen geht es uns in dieser Ausgabe. Das zeigt bereits der Titel “Die Große Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft”. Dazu nehmen wir verschiedene Perspektiven ein, lassen unterschiedliche Akteure und Positionen aus Unternehmen und Zivilgesellschaft zu Wort kommen und nehmen Sie mit hinein in die Frage nach den “Stellschrauben”, die zu einer Großen Transformation hin zu einer nachhaltigen Welt beitragen.

Wir würden uns über Ihr Feedback zu dieser Ausgabe und Ihre Ideen für die kommende freuen!

Viel Spaß und erhellende Gedanken beim Lesen

und beste Grüße aus dem UVG,

Ihre

Martin Gibson-Kunze

Dr. Christoph Golbeck

Achim Halfmann

Dr. Tong-Jin Smith