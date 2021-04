CSR NEWS-Pinnwand

CSR in den Medien und in Mitteilungen aus Unternehmen, Zivilgesellschaft und der CSR NEWS-Community – auf den Punkt gebracht: Themen, Projekte, Publikationen, Tools, Studien, Personen …

Palmölkäufer und -produzenten wollen Wälder in Südostasien schützen und wiederherzustellen

08.04.21 – Mit dem Start der privatwirtschaftlichen Waldschutzinitiative Rimba Collective Palmölkäufer und -produzenten den Schutz und die Wiederherstellung von mehr als 500.000 Hektar tropischer Waldlandschaften in Südostasien bewirken. Das Programm wurde von Lestari Capital zusammen mit Gründungspartnern wie Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble und Wilmar entwickelt. Das Unternehmen Lestari Capital will Märkte mit Naturschutz verbinden. Es finanziert Projektergebnisse vor Ort durch ethische und effiziente Mechanismen, um so gerechtere Marktsysteme zu fördern.

> Weitere Infos

Tierversuche: Bus-Aktion zur Bundestagswahl

08.04.21 – Seit Anfang April und für sechs Monate hat die Kampagne „Ausstieg aus dem Tierversuch. JETZT!“ einen Berliner Stadtbus mit ihrem Ausstiegs-Slogan bekleben lassen. Kernforderung der bundesweit tätigen Vereine Menschen für Tierrechte und Ärzte gegen Tierversuche ist die Entwicklung eines Ausstiegskonzepts seitens der Bundesregierung.

> https://www.ausstieg-aus-dem-tierversuch.de/

Ikea kooperiert mit MUD Jeans

08.04.21 – Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht das Ikea-Produkt Klippan, das jetzt mit neuen Bezügen aus recycelten und natürlichen Materialien ausgestattet ist. Materialquellen sind z.. in die Jahre gekommene Sofas und ausrangierte Jeans. Die Fair-Trade-zertifizierte Denim-Marke MUD Jeans setzt auf Kreislaufwirtschaft.

> https://mudjeans.de/

Benchmark zur digitalen CSR-Kommunikation

08.04.21 – Net Federation legt eine Studie zum Status der Digitalen Nachhaltigkeitskommunikation von Deutschlands größten Konzernen vor. Das Ranking der 50 Unternehmen und die Ergebnisse mit Beispielen sind > hier veröffentlicht.

„Coalition for Digital Environmental Sustainability” (CODES) gegründet

01.04.21 – Zur Unterstützung der Roadmap für digitale Zusammenarbeit des UN-Generalsekretärs haben das Umweltprogramm der Vereinten Nationen UNEP, das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen UNDP, der International Science Council, das Umweltbundesamt, die Regierung von Kenia, Future Earth sowie Sustainability in the Digital Age gemeinsam die Initiative CODES (Coalition for Digital Environmental Sustainability) gegründet. Die Initiatoren wollen einen offenen Multi-Stakeholder-Prozess etablieren und anwendungsbasiertes Wissen sowie Best-Practice zusammenbringen, um die Potenziale der Digitalisierung stärker für eine Nachhaltigkeitstransformationen nutzbar zu machen.

> Weitere Infos zu CODES

—–

Nutzen Sie als Mitglied der CSR NEWS-Community einfach die Kommentarfunktion auf dieser Pinnwand oder senden Sie und eine Mail an redaktion@csr-news.net: Wir heften Ihre Mitteilung dann hier an.