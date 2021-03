Menschenrechtler: Katar diskriminiert Frauen

Doha (AFP) – Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat die Diskriminierung der weiblichen Bevölkerung in Katar durch “Vormundschafts”-Regeln angeprangert. Trotz konkreter Fortschritte seien Frauen “weiterhin in fast allen Aspekten ihres Lebens stark diskriminiert”, erklärte die Organisation bei der Vorstellung eines neuen Berichts am Montag. Die Regierung des Golfstaates kritisierte den Bericht als “ungenau”.

Frauen müssen laut HRW – je nach Alter – die Zustimmung eines Vormunds einholen, um ins Ausland zu reisen oder zu studieren. Vormünder sind typischerweise männliche Verwandte, also Väter, Brüder, Onkel oder Cousins. “Wenn eine Frau heiratet, geht die Vormundschaft von ihrem Vater auf ihren Ehemann über”, heißt es in dem Bericht. Frauen können hingegen nicht als Vormund für ihre Kinder fungieren, selbst wenn sie verwitwet sind.

Laut der Menschenrechtsorganisation bilden Gesetzgebung und Politik Katars den Kern der “diskriminierenden Regeln und Gesetze”, weil sie Männer als Haushaltsvorstände ansehen. “Als Mädchen ist man ständig in Quarantäne. Was die ganze Welt jetzt erlebt, ist das normale Leben für Mädchen in Katar”, zitiert der Bericht eine 40-Jährige, die anonym bleiben wollte.

Das Kommunikationsbüro der katarischen Regierung kritisierte die HRW-Aussagen. “Der Bericht von Human Rights Watch stellt Katars Gesetze, Politik und Praktiken in Bezug auf Frauen ungenau dar”, hieß es in einer Erklärung. “Gleichberechtigung der Geschlechter und die Ermächtigung der Frauen” seien zentral für den “Erfolg und die Vision” des Golfstaates. Die Verfassung sehe “Chancengleichheit für alle Bürger” vor.

Offiziellen Quellen zufolge verfolgen einige Institutionen und Familien auch nicht die spezifischen Gesetze. Zudem hätten Frauen in einigen Fällen die Möglichkeit, sich an die Justiz zu wenden.

HRW erkannte an, dass katarische Frauen zuletzt “Barrieren durchbrochen und bedeutende Fortschritte erzielt haben” und verwies auf die Zahl der weiblichen Hochschulabsolventen, die die der männlichen übersteigt, sowie auf die hohe Pro-Kopf-Zahl von Ärztinnen und Anwältinnen.

Katar steht angesichts der Fußball-Weltmeisterschaft in einem Jahr wegen Vorwürfen von Menschenrechtsorganisationen stark unter Druck. Nach Berichten über die Behandlung von ausländischen Arbeitern auf den WM-Baustellen hat die Regierung zuletzt eine Reihe von Reformen im Arbeitsrecht angestoßen.