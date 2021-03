CSR MAGAZIN 36: Die Große Transformation

Hier finden Sie eine Übersicht zu den ersten Texten. Kommentieren Sie und beteiligen Sie sich so am Magazin!

Lesen Sie aus der kommenden Ausgabe zum Thema “Die Große Transformation”:

Frische Impulse

Neues Format für Verantwortungsdialoge

CSRcamp – die „100% Unkonferenz“

Das Interview mit dem Gastgeber Matthias Schmidt

Respond Acellerator der BMW Foundation

Digitale Startups: Nachhaltig engagiert, global vernetzt

Mit zwei Startups und der Programmleiterin sprach Achim Halfmann

Zivilgesellschaft in der Krise

Vertagte Familienfeste und abgesagte Spendenläufe

Corona fordert zivilgesellschaftliche Organisationen heraus

Von Birthe Tahmaz

Konsumwende

Wenn sich das Leben (temporär) entschleunigt

Slow Down… Aber schnell!

Von Katharina Klug

Energiewende

Die Tücken der Kooperation von Kommunen und Ländern mit dem Bund

Klimaneutral im deutschen Föderalsystem

Von Hans-Jochen Luhmann und Wolfgang Obergassel

Industrielle Wende

Impulse für die Post-COVID-Wirtschaft

Degrowth – eine Inspiration für nachhaltige Geschäftsmodelle

Von Florian Lüdeke-Freund und Tobias Froese

Förderung verantwortungsorientierter Einstellungen und Kompetenzen

CSR, Transformation und die Rolle der Personalentwicklung

Von Ulrich Wiek

Konsequenzen für Führungskräfte und Organisationen

Transformationale Führung in Transitionsprozessen

Von James Bruton

Digitale Transformation

Mit Corporate Digital Responsibility gesellschaftlichen Wandel mitgestalten

Digitale Transformation: Mehr als eine betriebliche Lösung

Von Matthias Schmidt

Digitale Transformation und Social Media

Wie Unternehmen die Zukunft der Gesellschaft mitgestalten

Von Achim Halfmann

Führen angesichts rapider Umbrüche und Unsicherheiten

Digital Leadership in der VUCA-Welt

Von Saboor Jamil

Bildung für nachhaltige Entwicklung

Digitale Lehre als Treiber der Transformation

Von Janina Beduhn und Christina Bauer

Nachhaltige Lieferketten

Wert-Netzwerken statt Lieferkettenmanagement

Verantwortung durch Kollaboration

Von Annika Martens und Johannes Hogg

Unternehmensperspektiven

Wege zum systematischen Compliance- und Nachhaltigkeitssystem

Compliance und Nachhaltigkeit

Von Hartmut Frenzel

Das Jahr der Pandemie 2020

Sternstunde und Wendepunkt der CSR

Von Daniel Silberhorn