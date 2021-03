Webinarreihe „Climate Action“ für Unternehmen

München (csr-partner) – CO2 Bepreisung, Anfragen von Kunden, CDP und der Greta-Effekt – Der regulatorische und öffentliche Druck auf Unternehmen, ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten wird immer größer und verlangt ein wirkungsvolles betriebliches Klimamanagement. Möchten auch Sie sich mit dem Thema Klimaschutz im Unternehmen auseinandersetzen? Dann laden wir Sie herzlich ein an der kostenfreien Webinarreihe „Climate Action“ teilzunehmen, um Ihr Wissen auf den neusten Stand zu bringen und Klimaschutz in Ihren Unternehmen voranzutreiben.

Die sechsteilige Webinarreihe startet am 18. März um 11:30 Uhr und richtet sich an Vertreter:innen aus Unternehmen und Organisationen, die bereit sind oder schon dabei sind ein ganzheitliches Klimamanagement anzugehen. Jeden dritten Donnerstag informieren Sie Experten und Expertinnen der B.A.U.M. Consult GmbH über aktuelle Initiativen und Standards und bringen Licht in die Frage, wie Sie sich konkret Schritt für Schritt vorarbeiten, und zwar interaktiv, praxisorientiert und mit Raum für Ihre Fragen. Zunächst erhalten Sie einen Einblick in die aktuelle Debatte rund um das Thema Klimaschutz, die gesetzliche Entwicklung, sowie in die zugrundeliegende Motivation von Unternehmen zum Aufbau eines Klimamanagements. Anschließend folgen die Themen Treibhausgasbilanzierung, Klimaneutralität, wie auch Klimastrategien. Abgerundet wird die Webinarreihe mit den Themen Klimafolgen und Klimafolgenanpassung zur Vervollständigung Ihres ganzheitlichen Klimamanagements.

Wir freuen wir uns sehr auf Ihre Teilnahme!

Hier geht es zur Anmeldung zum ersten Webinar: 1. Einführung: Motivation für ein systematisches Klimamanagement in Unternehmen — WpK (wirtschaftproklima.de)