CSR-Maßnahmen und deren Glaubwürdigkeit in der Bekleidungsindustrie

Berlin (uvg-verlag) – „In der Bekleidungsindustrie muss ein radikaler Wandel stattfinden, um den Auswirkungen des Konsums und der Massenproduktion entgegenzuwirken. Dies gelingt nur, wenn Verbraucher und Anbieter ihr Handeln überdenken und entsprechende Änderungen vornehmen. […] ‚Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun‘, gilt somit sowohl für Verbraucher als auch die Bekleidungsunternehmen. Damit Verbraucher die Chance haben, die nachhaltigere, faire Alternative zu wählen, muss jedoch die Glaubwürdigkeit der CSR-Maßnahmen garantiert werden. Gelingt es den Unternehmen CSR-Aktivitäten zu implementieren und die Glaubwürdigkeit durch transparente Informationen zu gewährleisten, kann ein Umbruch in der Konsumlandschaft und damit in der gesamten Bekleidungsindustrie stattfinden“, so urteilt Vivien Deffner nach einer eingehenden Analyse der Modelabels Armedangels und H&M, für die sie ein eigenes Ratingsystem erarbeitet hat.

Ein Literaturüberblick, die Extraktion branchenbezogen kommunikationsrelevanter CSR-Themenfelder und die Entwicklung eines Ratingsystems zur Glaubwürdigkeitseinschätzung sind Grundlage für die Beurteilung der CSR-Kommunikationsstrategie zweier konkreter Unternehmen. Die Ergebnisse in Form der Bewertung von CSR-Kommunikation sind in der Praxis sehr gut verwendbar und können den betrachteten Unternehmen und weiteren Branchenvertretern zur Anregung dienen, ihre CSR-Leistung direkt zu verbessern. Das fundiert erarbeitete und schnell sowie einfach einsetzbare Ratingsystem, das Deffner hier entwickelt hat, trifft den Puls der Zeit. Es zeigt, dass eine belastbare Beurteilung von CSR-Maßnahmen und deren Glaubwürdigkeit auch ohne Ratingdaten etablierter Agenturen möglich ist.

Diese an der FWHS Würzburg-Schweinfurt betreute Arbeit ist der Auftakt der neuen Reihe „Junge Wissenschaft für CSR und Nachhaltigkeit“, mit der die Herausgeber und der UVG-Verlag Bachelor- und Masterarbeiten zu Themen der gesellschaftlichen Unternehmensverantwortung veröffentlichen. Ausgewählte Arbeiten junger Wissenschaftler werden so für Praktiker zugänglich.

Die Texte der Reihe “Junge Wissenschaft für CSR und Nachhaltigkeit” werden CC-lizensiert und Open Access publiziert:

> Lesen Sie die Arbeit als PDF.

> Lesen Sie die Arbeit als ePUB.