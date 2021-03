Neu auf CSR-Wissen: Klimaneutralität

Wuppertal (csr-news) – Der Begriff “Klimaneutralität” findet sich – etwa als Zielformulierung – in zahlreichen CSR-Publikationen. Aber was genau wird damit bezeichnet? Und wodurch unterscheidet sich z.B. die Klimaneutralität der Staaten von der Klimaneutralität der Unternehmen und Institutionen? Die Antworten darauf bieten Hans-Jochen Luhmann und Wolfgang Obergassel vom Wuppertal Institut in ihrem neuen Beitrag “Klimaneutralität” auf CSR-Wissen.

