Beyond Meat-Partnerschaften mit McDonald’s und KFC

US-Fleischersatzhersteller will Fastfood-Ketten zu breitem Angebot verhelfen

Washington (AFP) – Der US-Fleischersatzhersteller Beyond Meat hat mehrjährige Partnerschaften mit den Fastfood-Ketten McDonald’s und Yum Brands mit Marken wie KFC und Pizza Hut geschlossen. Die “strategische”Zusammenarbeit mit McDonald’s werde drei Jahre betragen und mit Yum Brands für die “kommenden paar Jahre” vereinbart, wie es am Donnerstag in zwei verschiedenen Mitteilungen hieß. Über die finanziellen Details der Abkommen wurde nichts bekannt.

Beyond Meat wird demnach der alleinige Lieferant für den McPlant, ein Burger auf pflanzlicher Basis, den McDonald’s gerade in seinen Filialen weltweit testet. Die beiden Firmen arbeiten schon seit 2019 zusammen und wollen nun weitere Produkte wie Hühnchen, Schwein und Eier als fleischlose Alternative entwickeln. Ziel sei es, eine breite Palette an Produkten auf pflanzlicher Basis anzubieten.

Ähnlich äußerte sich Yum Brands. Auch die Gruppe arbeitet bereits mit Beyond Meat zusammen. 2019 bot KFC in den USA eine pflanzliche Alternative zu Hühnchen an.