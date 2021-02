Quentic erneut einer der führenden Anbieter in HSE-Software-Studie

Vorteile des cloudbasierten Ansatzes – volle Software as a Service-Plattform

Berlin (csr-partner) – Das unabhängige Marktforschungsunternehmen Verdantix hat Quentic in seiner globalen Benchmark-Studie “Green Quadrant EHS Software 2021” erneut als führenden Anbieter von Softwarelösungen für Arbeitssicherheit und Umweltmanagement anerkannt. Quentic nahm vor zwei Jahren erstmals an der Studie teil und wurde bereits damals als eines der führenden Unternehmen im „Leader“ Quadranten benannt. Im aktuellen Bericht konnte das Unternehmen seine Positionierung bestätigen und bedeutend stärken.

Der Green Quadrant EHS Software Report basiert auf einer von Verdantix entwickelten Methodik, die detailliert die Entwicklungen auf dem HSE-Softwaremarkt untersucht. In diesem Rahmen wurden technische Fähigkeiten und strategische Erfolgsfaktoren der 22 bekanntesten HSE-Software-Anbieter analysiert und bewertet. Quentic konnte sich seit der letzten Studie in zahlreichen Kategorien deutlich verbessern und wurde insbesondere für seine Stärken im Incident- und Audit-Management ausgezeichnet. Auch in den Bewertungskategorien Gefahrstoffmanagement und HSE-Schulungsmanagement erhielt die Software Quentic überdurchschnittlich gute Bewertungen.

Verdantix legt auch einen besonderen Fokus auf Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Das Analystenhaus hat deshalb vor Kurzem angekündigt, seine Forschung auf die ESG- Kriterien (Environment, Social und Governance) auszuweiten. Doch auch im “Green Quadrant EHS Software 2021” werden diese Kategorien berücksichtigt und Quentics Stärken im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement hervorgehoben.

Zusammenfassend kommt Verdantix zu dem Schluss, dass Interessenten, die Wert auf eine kundenzentrierte und sich ständig weiterentwickelnde Softwareplattform legen, Quentics integrierte HSE-Softwarelösung in Betracht ziehen sollten. Die Analysten gehen insbesondere auf die Vorteile des cloudbasierten Ansatzes von Quentic ein. Als volle Software as a Service-Plattform können Kunden die Software ab dem Tag der Vertragsunterzeichnung nutzen. Auch die Implementierung der kompletten Softwaremodul-Landschaft und größere Datenmigrationen kann der Anbieter innerhalb weniger Wochen umsetzen. Quentic erreichte in der Kategorie “Deployment” drei von drei Punkten. Das ist das beste Ergebnis aller untersuchten Anbieter im diesjährigen Report.

Der vollständige Bericht “Green Quadrant EHS Software 2021” ist für registrierte Benutzer unter https://research.verdantix.com/report/green-quadrant-ehs-software-2021 abrufbar.