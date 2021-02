ZHAW School of Management and Law

Das Center for Corporate Responsibility (CCR) beschäftigt sich mit Fragen rund um das Thema Corporate Responsibility und Nachhaltigkeitsmanagement. Dafür entwickeln wir praxisrelevante Ansätze und Werkzeuge, begleiten Unternehmen bei der Konzeption sowie Umsetzung und bilden Fachkräfte weiter. Für interdisziplinäre Themen kooperieren wir fachübergreifend mit Spezialistinnen und Spezialisten anderer Departemente und Abteilungen der ZHAW sowie mit Partnerhochschulen und Praxispartnern im In- und Ausland.

CSR in der Forschung

Wirtschaftliche, technologische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen verändern sich schnell und mit Ihnen die Herausforderungen für den Umgang von Unternehmen mit gesellschaftlich relevanten Themen. Wie können beispielsweise neue gesetzliche Vorgaben oder Standards in der Berichterstattung umgesetzt werden? Welche neuen Nachhaltigkeitsthemen entstehen für Unternehmen durch Industrie 4.0? Welche Chancen für Innovationen bieten sie für Branchen und einzelne Unternehmen? Solche Fragen beantworten wir in anwendungsorientierten Forschungsprojekten mit und für Ihr Unternehmen in einem Zeitrahmen von einem halben Jahr bis zu drei Jahren. > Weitere Infos

CSR in der Lehre

Die Stärke unseres Teams liegt in der Kombination aus solider wissenschaftlicher Ausbildung in verschiedenen relevanten Disziplinen und breiter Praxiserfahrung in und mit Unternehmen. > Weitere Infos

Berufsbegleitende Angebote

Unternehmen sind bestrebt zu zeigen, dass ihre Geschäftstätigkeit positive Auswirkungen auf die Gesellschaft hat. Um dabei glaubwürdig zu sein, braucht es einen professionellen Ansatz. Er stellt sicher, dass die relevanten Themen erkannt und in Strategie, Struktur und Kultur des Unternehmens integriert werden. Die dafür gebräuchlichen Werkzeuge und Standards befinden sich in stetiger Entwicklung. In verschiedenen Weiterbildungsformaten geben unsere Fachleute deshalb ihre Erfahrungen und ihr Wissen aus zahlreichen Projekten und der angewandten Forschung weiter. > Weitere Infos

