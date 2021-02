Aachen (csr-news) – „Von 119 ausgewerteten Kreditinstituten sind lediglich 5 Banken sehr ausführlich und transparent in ihrer Darstellung der Nachhaltigkeit in der Kreditvergabepolitik“. Das schreibt Zielke Research Consult zu seiner Analyse der Nachhaltigkeitsberichte deutscher Kreditinstitute. Als „sehr ausführlich und transparent“ berichtend wurden lediglich die KfW, Landesbank Baden-Württemberg, GLS Gemeinschaftsbank, ING Group und UBS Group bewertet. Zielke Research Consult hatte 119 Kreditinstitute mit einer Bilanzsumme von über 5 Mrd. Euro daraufhin analysiert, ob die den EU-Nachhaltigkeitszielen entsprechen.

Viele der analysierten Kreditinstitute bezeichneten Nachhaltigkeit und die Reduzierung ihres ökologischen Fußabdrucks als wichtig; „nichtsdestotrotz geben 51 Kreditinstitute keinen Scope 1, 50 Kreditinstitute keinen Scope 2 und 61 Kreditinstitute keinen Scope 3 an“, so die Analysten von Zielke Research Consult.

Stark zeigten sich die großen Banken im Bereich Governance; hier wurde kein Institut negativ bewertet. Die Sparkassen zeigten in ihrer Berichterstattung zur sozialen Verantwortung Stärke. Allerdings „scheint das Thema ‚Environment‘ bei den Sparkassen noch nicht angekommen zu sein“, so die Analysten. Insgesamt schwach schnitten die VR-Banken ab.

„Wir hoffen, dass unsere Studie dazu beiträgt, dass das Thema Nachhaltigkeit zukünftig bei den Banken eine stärkere Berücksichtigung findet als bisher“, so Carsten Zielke auf der Website seines Unternehmens. „Banken stehen noch am Anfang des nachhaltigen Wirtschaftens“, heißt es dort weiter. Zielke Research Consult bietet den Kreditinstituten mit entsprechender Punktzahl an, das CSR-Label des Unternehmens in Gold, Silber oder Bronze für ihr Marketing zu erwerben.

