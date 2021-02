Studie: Nachholbedarf großer Firmen bei CSR-Angaben

Berlin (AFP) – Großunternehmen in Deutschland haben bei der Berichterstattung über ihr soziales und ökologisches Engagement mitunter noch deutlichen Nachholbedarf. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie im Auftrag des Bundesjustizministeriums (BMJV) hervor. Demnach variierten Umfang und Qualität der Berichte zur sogenannten Corporate Social Responsibility (CSR), also der gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmen, in den vergangenen Jahren stark.

Laut Ministerium müssen “bestimmte große, am Kapitalmarkt tätige Unternehmen, Banken und Versicherungen” im Rahmen ihrer Unternehmensberichte laut Handelsgesetzbuch neben Geschäftszahlen auch Auskunft über CSR-Themen geben. Dazu zählen mindestens “Arbeitnehmer-, Sozial- und Umweltbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Korruptionsbekämpfung”. Das Deutsche Rechnungslegungs Standards Committee (DRSC) untersuchte im Auftrag des BMJV die sogenannten nichtfinanziellen Erklärungen und Berichte von 100 repräsentativ ausgewählten Unternehmen für die Geschäftsjahre 2017 bis 2019.

“Die Auswertung zeigt, dass die Güte der nichtfinanziellen Erklärungen und Berichte zwar über die Jahre zugenommen hat, aber dennoch hinter dem Möglichen zurückbleibt”, erklärte Justizministerin Christine Lambrecht (SPD). Den Angaben des DRSC zufolge berichteten nahezu alle untersuchten Unternehmen ausreichend “über alle gesetzlich geforderten Mindestaspekte”.

Doch “die Berichtstiefe variierte stark” – die Erklärungen reichten von vier bis 225 Seiten. “Insbesondere die Risikoberichterstattung ist im Detail noch nicht sehr ausgeprägt”, kritisierte der unabhängige Verein. Knapp 60 Prozent der Unternehmenserklärungen seien außerdem inhaltlich nicht extern geprüft worden.

Das DRSC sprach sich dafür aus, eine Ausweitung der nichtfinanziellen Berichtspflichten “auch auf nicht kapitalmarktorientierte, haftungsbeschränkte Unternehmen zu prüfen”. Zudem sollten Unternehmen entsprechende Informationen grundsätzlich auch im Bundesanzeiger veröffentlichen und ihre CSR-Berichte zwingend prüfen lassen müssen. Das Justizministerium kündigte an, die Untersuchungsergebnisse auch in EU-Verhandlungen über eine neue europäische CSR-Richtlinie einfließen zu lassen.