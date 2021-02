Mindestens 24 Tote nach Überflutung illegaler Textilfabrik

Rabat (AFP) – Bei der Überflutung einer illegalen Textilfabrik sind in Marokko mindestens 24 Menschen getötet worden. Wie die Nachrichtenagentur MAP am Montag unter Berufung auf örtliche Behördenangaben berichtete, befand sich die Fabrik im Keller eines Privathauses in Tanger im Norden des Landes. Rettungskräfte bargen demnach 24 Leichen und retteten zehn Überlebende, die in Krankenhäuser gebracht wurden.

Lokalmedien berichteten, dass einige der Opfer möglicherweise durch Stromschläge getötet wurden, nachdem das eindringende Wasser auf Stromanlagen traf. In Marokko hatte es in den vergangenen Wochen nach einer langen Trockenperiode heftige Regenfälle gegeben.

Der Nachrichtenagentur MAP zufolge wurden Ermittlungen zu den Umständen des Unglücks eingeleitet, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Einer Studie aus dem Jahr 2018 zufolge entstammen 54 Prozent der Produktion der Textil- und Lederbranche des Landes “informeller” Arbeit – dazu gehören auch Produktionsstätten, die nicht den gesetzlichen Normen entsprechen.