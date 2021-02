CSR MAGAZIN 36: Die Große Transformation

Berlin (csr-news) –Die Recherchen für unsere Magazin-Ausgaben 36 und 37 laufen. Die ersten Texte erscheinen bereits im Februar. CSR MAGAZIN und CSR NEWS nehmen im kommenden Jahr das UVG-Jahresthema 2021 in den Fokus: „Die Große Transformation“. Dabei gliedern wir unsere Recherchen in zwei Blöcke:

CSR MAGAZIN 36 (1. Jahreshälfte 2021) – Die Große Transformation: Akteure und Prozesse

CSR MAGAZIN 37 (2. Jahreshälfte 2021) – Die Große Transformation: Themen und Herausforderungen

In Deutschland populär wurde der Begriff durch den Titel eines Hauptgutachtens des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) im Jahr 2011: „Welt im Wandel – Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation“. Darin wird die notwendige Wende von der fossilen zur postfossilen Gesellschaft mit anderen fundamentalen Transformationen in der Menschheitsgeschichte verglichen. Uwe Schneidewind erweitert in seinem Buch mit dem Titel „Die große Transformation: Eine Einführung in die Kunst gesellschaftlichen Wandels“ 2018 den Blick über die ökologische Wende hinaus auf Aspekte technologischer, ökonomischer, politisch-institutioneller und kultureller Dynamiken einer nachhaltigen Entwicklung.

In den kommenden beiden Magazinausgaben nehmen wir diesen erweiterten Transformationsbegriff in den Blick und fragen nach der Bedeutung von Integrität, verantwortlichem Unternehmerhandeln sowie Compliance für das Gelingen nachhaltiger Wandlungsprozesse.

Wir analysieren die ökonomisch relevanten Veränderungen – von neuen Systemrelevanzen über globale Lieferketten unter Druck bis zur (kurz) entlasteten Umwelt. Als bildungsorientiertes Fachmedium möchten wir zusammen mit Ihnen dabei nach Wegen für den nachhaltigen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft und nach den Rahmenbedingungen für dessen Gelingen suchen.

Beteiligen Sie sich mit Ihren Fragen, Ideen und Ihrer Expertise und senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@csr-news.net.

Eine inhaltliche Gliederung unserer Recherchen lesen Sie hier:

CSR MAGAZIN Nr. 36 & 37: Die Große Transformation

Themenplanung

CSR MAGAZIN 36+37 (2021) – Grundlegendes:

Kultur -Ideen – Kompetenzen

Wandel des Kapitalismus

Ökologischer Fußabdruck

CSR MAGAZIN 36+37 (2021) – Handlungsfelder:

Wohlstands- und Konsumwende

Energiewende

Ressourcenwende

Mobilitätswende

Ernährungswende

Urbane Wende

Industrielle Wende

Digitale Wende

CSR MAGAZIN 36 (1. Hälfte 2021) – Akteure:

Zivilgesellschaft

Politik

Nachhaltiges Unternehmertum

Gesellschaftsorientierte Wissenschaft

Pioniere

CSR MAGAZIN 37 (2. Hälfte 2021) – Handlungsziele (SDGs):

Armut beenden

Ernährung sichern

Gesundes Leben für alle

Bildung für alle

Gleichstellung der Geschlechter

Wasser und Sanitärversorgung für alle

Nachhaltige und moderne Energie für alle

Nachhaltiges Wirtschaftswachstum und menschenwürdige Arbeit für alle

Widerstandsfähige Infrastruktur und nachhaltige Industrialisierung

Ungleichheit verringern

Nachhaltige Städte und Siedlungen

Nachhaltige Konsum- und Produktionsweisen

Sofortmaßnahmen gegen Klimawandel und seine Auswirkungen

Bewahrung und nachhaltige Nutzung der Ozeane, Meere und Meeresressourcen

Landökosysteme schützen

Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen

Umsetzungsmittel und globale Partnerschaft stärken

in Anlehnung an:

Schneidewind, Uwe (2018): Die Große Transformation. Eine Einführung in die Kunst gesellschaftlichen Wandels. Frankfurt am Main: FISCHER E-Books

United Nations: Sustainable Development Goals (SDGs) (2015) – siehe https://sdgs.un.org/goals