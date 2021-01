Virtuelles Netzwerken und “Vertrauen zurückgewinnen”

Von Eve Szeftel

Paris (AFP) – Europa ist fest im Würgegriff der Corona-Pandemie und die USA sind zusätzlich mit ihrem Machtwechsel beschäftigt: Asiatische Länder und allen voran China dürften kommende Woche das Weltwirtschaftsforum (WEF) dominieren. Es findet von Montag bis Freitag statt, wird erstmals komplett digital abgehalten und steht unter dem Motto “Vertrauen zurückgewinnen”.

Noch im Januar 2020 trafen sich Politik und Wirtschaftselite wie gewohnt in Davos in den Schweizer Alpen – und begannen damals, sich Sorgen über ein in China aufgetauchtes neues Virus zu machen. Ein Jahr später hat Corona das Treffen aus dem beschaulichen Skiresort ins Internet verdrängt. Gleichwohl werden ranghohe Vertreter vertreten sein, aus Europa etwa Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Die USA lassen sich von ihrem Klima-Beauftragten John Kerry vertreten. Davos ist traditionell kein Termin im Kalender des US-Präsidenten, obwohl der nun aus dem Amt geschiedene Donald Trump zweimal eine Ausnahme machte und sich sichtlich erfreut mit der globalen Wirtschaftselite umgab. Vor Trump reiste als einziger US-Präsident Bill Clinton zu dem Treffen in die Schweizer Berge und das auch nur ein einziges Mal.

Ohnehin liegt der Fokus diesmal auf den emporstrebenden asiatischen Nationen, vor allem auf China: Präsident Xi Jinping hält am Eröffnungstag am Montag eine Rede, für Südkorea spricht ebenfalls der Präsident, für Indien und Japan die Regierungschefs.

Vor allem China hat die Corona-Krise mit äußerst strikten Maßnahmen mittlerweile in den Griff bekommen. Trotz der Pandemie wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft im vergangenen Jahr um 2,3 Prozent. Das ist zwar das schwächste Wachstum seit Jahrzehnten. Doch China ist damit weltweit die einzige große Volkswirtschaft, die das Corona-Jahr 2020 überhaupt mit einem Wirtschaftswachstum abschließt. In Deutschland etwa brach das BIP um fünf Prozent ein.

Einer aktuellen Studie der Kreditversicherungsgruppe Euler Hermes zufolge hat sich der Schwerpunkt der Weltwirtschaft seit 2002 Stück für Stück weiter nach Asien verlagert. Die Corona-Krise dürfte diesen Effekt verstärken: Der Studie zufolge könnte China schon 2030 beim Umfang des BIP gleichauf mit den USA liegen – zwei Jahre früher als vor der Pandemie prognostiziert.

Während die digitale Form des Treffens aus Gesundheitsgründen zwingend nötig ist, ist sie zugleich für die Wirtschaftsvertreter ein großes Problem. Mehrere tausende Euro legen die Chefs großer Konzerne regelmäßig für das Forum in Davos auf den Tisch, um dort vor allem eins zu tun: Netzwerken abseits der Reden und offiziellen Veranstaltungen. Das dürfte digital ungleich schwieriger werden, wenn nicht unmöglich. Im Mai soll das Forum in Singapur nachgeholt werden, der Stadtstaat gilt als sicher in Pandemie-Zeiten.

Das WEF hat sich trotz digitaler Zusammenkunft ehrgeizige Ziele und Themen gesetzt: “Einen neuen sozialen Vertrag voranbringen”, “Konsum überdenken für eine nachhaltige Zukunft”, “Eine positive Wirtschaft für die Natur errichten” – so lauten die Titel einiger Workshops und Veranstaltungen und klingen damit eher nach der traditionellen Gegenveranstaltung zum WEF, dem Weltsozialforum.

Der WEF-Vorsitzende Klaus Schwab sprach erst kürzlich davon, 2021 biete die Chance, den Kapitalismus neu zu denken. Die Corona-Pandemie habe die weltweite Ungleichheit verstärkt. Und damit die digital versammelten WEF-Teilnehmer ihren Auftrag nicht aus den Augen verlieren, veröffentlicht die Organisation Oxfam am Montag ihren Ungleichheitsbericht – diesmal mit dem Fokus darauf, wie die Folgen der Pandemie die reichsten und die ärmsten Menschen der Welt treffen.