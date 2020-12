DGB: Corona-Betroffene beruflich eingliedern

Velbert (CSRjournalist) – Die WAZ berichtet am 26. Dezember über ein Positionspapier des DGB, in dem es um die betriebliche Eingliederung von Corona-erkrankten Beschäftigten mit gesundheitlichen Langzeitfolgen geht. „Beschäftigte, die seit Monaten in vorderster Linie bei der Bekämpfung der Pandemie stehen und in den systemrelevanten Berufen unverzichtbare Arbeit leisten, haben ein hohes Risiko, sich mit Covid-19 zu infizieren“, sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel der Zeitung. „Jede und jeder Beschäftigte verdient, dass sein Arbeitsplatz nach einer schweren Erkrankung erhalten bleibt.“

Mit dem zehnseitigen Positionspapier, das der WAZ vorlag, wolle der DGB den Hebel ansetzen, um Beschäftigte nach einer Covid-19-Erkrankung besser zu schützen. Danach fordert der Gewerkschaftsbund einen Rechtsanspruch und eine Reform des betrieblichen Eingliederungsprogramms.

Auf den Beitrag in der WAZ stieß ich durch eine Nachricht unserer Presseagentur AFP, die wir > hier veröffentlicht haben.

Das Thema halte ich mit Blick auf die Folgen der Corona-Pandemie für relevant, da es zahlreiche betroffene Arbeitnehmer geben wird. Bei einem Kollegen habe ich die Herausforderungen eines Wiedereinstiegs in das Arbeitsleben nach der Corona-Erkrankung miterlebt. Neben den vom DGB geforderten gesetzlichen Regulierungen stellt sich die Frage, was Unternehmen aus ihrer Verantwortung für Mitarbeitende heraus tun können, um den beruflichen Wiedereinstieg zu erleichtern.