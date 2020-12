Kinderarbeit im Kakaosektor: Gespräche

Velbert (CSRjournalist) – Aus dem NARC-Report ergibt sich: In Bezug auf den Schutz von Kindern in Kakao-Anbauregionen gibt es Fortschritte – etwa beim Schulbesuch. Kinderarbeit ist aber lange nicht ausgeschlossen. Deshalb möchte ich wissen:

Warum ist die Verhinderung von Kinderarbeit in Westafrikas Kakao-Sektor so schwierig?

Welche Initiativen von Unternehmen und Branchenverbänden adressieren diese Herausforderung?

Was machen Unternehmen und Initiativen gut, wo scheitern sie?

Zu diesen Fragen habe ich verschiedene Interviews geführt, die ich nun – über die Jahreswende – fertigstellen möchte. Beteiligt sind

der Vorsitzende des Forums nachhaltiger Kakao

eine Referentin des Forum Fairer Handel

der Geschäftsführer von Forest Finance Service

ein Inkota-Referent

ein Nestlé-Sprecher

Nach der Fertigstellung dieser Interviews will ich sehen, was fehlt und in welche Richtung wir weiter recherchieren sollten.