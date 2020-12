CSR MAGAZIN 33: Digitales verantworten

Berlin (csr-magazin) – Ohne Frage ist die Verantwortung von Unternehmen in der digitalen Welt ein besonders aktuelles Verantwortungsthema – und zwar nicht nur für Google & Co. In dieser Ausgabe haben wir für Sie mit Akteuren in großen und kleinen Unternehmen gesprochen und Experten aus Wissenschaft und Praxis befragt. Die Ergebnisse lesen Sie hier.

Das Thema „Digitale Kommunikation“ wird in einer späteren Ausgabe gesondert betrachtet.

