Gewaltsame Proteste in indischer iPhone-Fabrik

Bangalore (AFP) – Nach gewaltsamen Protesten von Arbeitern in einer iPhone-Fabrik in Südindien sind rund hundert Menschen festgenommen worden. „Die Situation ist jetzt unter Kontrolle“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Die Vorfälle vom Samstag würden nun untersucht. Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt.

Die Arbeiter randalierten in der Fabrik des taiwanesischen Unternehmens Wistron Infocomm Manufacturing, die am Rande von Bengaluru im indischen Bundesstaat Karnataka liegt. Auf Videos in den Online-Netzwerken war zu sehen, wie Glasscheiben mit Stangen zerschlagen und Lampen heruntergerissen werden. Ein Auto wurde in Brand gesetzt.

Nach Berichten lokaler Medien gaben die Arbeiter an, dass sie über Monate keinen Lohn erhalten hätten und Extra-Schichten machen müssten. Demnach beschäftigt die Fabrik etwa 15.000 Arbeiter, ein Großteil der Belegschaft werde aber über Vermittlungsagenturen beschäftigt.

Wistron widersprach den Darstellungen. Das Unternehmen machte „unbekannte Personen, die von außen kamen“, für die Randale verantwortlich.

Der stellvertretende Regierungschef von Karnataka, C.N. Ashwathnarayan, verurteilte die Ausschreitungen. Seine Regierung werde sicherstellen, „dass die Rechte aller Arbeiter ordnungsgemäß geschützt“ und ausstehende Löhne gezahlt würden, schrieb er am Samstag im Online-Dienst Twitter.

Proteste gegen Arbeitsbedingungen kommen in Indien nicht selten vor, da Arbeiter häufig schlecht bezahlt werden und kaum Sozialleistungen erhalten.

Erst im September hatte das Parlament die nationalen Arbeitsgesetze überarbeitet. Aktivisten bewerteten die Maßnahme jedoch als Rückschritt, da die Rechte zum Streiken beschnitten worden seien.