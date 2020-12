Betriebskrankenkassen fordern neue Arbeits- und Führungskultur

Berlin (AFP) – Immer mehr Arbeitnehmer arbeiten in der Coronakrise von zu Hause aus – die Anzahl der Pendler nahm entsprechend deutlich ab. Wie der Dachverband der Betriebskrankenkassen (BKK) am Donnerstag unter Berufung auf seinen neuen BKK-Gesundheitsreport – eine repräsentative Umfrage unter 3000 Beschäftigten in ganz Deutschland – erklärte, arbeiten 54 Prozent aller Beschäftigten zumindest von Zeit zu Zeit von zu Hause aus. Häufigstes Hindernis seien Tätigkeiten, die nur vor Ort am Arbeitsplatz ausgeführt werden könnten. Ein Drittel der Befragten gab jedoch auch an, dass ihre Vorgesetzten dem Homeoffice ablehnend gegenüber stünden.

Das klassische Pendeln zum Arbeitsplatz ging um 35 Prozent und damit deutlich zurück. Ein wesentliches Ergebnis der Umfrage diesbezüglich sei, dass mit ansteigender Entfernung und Zeit, die für das Pendeln zum Arbeitsplatz aufgewendet werden müsse, auch die wahrgenommene Belastung für die körperliche und psychische Gesundheit zunehme. Die längsten Wege haben demnach Pendler in Ostdeutschland. Doch auch die negativen Seiten des Homeoffice wie beispielsweise Vereinsamung dürften nicht verschwiegen werden.

Es zeige sich, dass weder dauerhaftes Pendeln noch dauerhaftes Homeoffice einer gesundheitsfördernden Gestaltung von Arbeit gerecht würden. Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssten deshalb “Win-Win-Situationen” finden, denn für eine gesundheitsfördernde Gestaltung von Arbeit seien “individuelle Lösungen”

gefragt. Der BKK-Dachverband forderte eine “neue Arbeits- und Führungskultur”, um einen “Wandel hin zu einer gesundheitsförderlichen Gestaltung von Mobilität und Arbeit” zu vollziehen.