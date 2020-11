Brüssels Plan gegen die Marktmacht von Google, Facebook und Co.

Von Daniel Aronssohn

Brüssel (AFP) – Die EU-Kommission will die marktbeherrschende Stellung von US-Digitalkonzernen wie Facebook und Google einschränken. Einen ersten Aufschlag machte die Brüsseler Behörde am Mittwoch mit einem Vorschlag zur Nutzung persönlicher Daten. Am 9. Dezember soll ein großes Paket mit Gesetzen für digitale Dienste (Digital Services Act – DSA) und zur Marktkontrolle (Digital Market Act – DMA) folgen. Was bisher über die Pläne bekannt ist:

Der weitere Inhalt steht eingeloggten Nutzern zur Verfügung. Werden Sie UVG-Mitglied oder CSR MAGAZIN-Leser, um den Text ganz lesen zu können: https://csr-news.net/news/leserschaft/