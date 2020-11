Boom bei Paketdiensten: unterdurchschnittlicher Lohnzuwachs

Wiesbaden (AFP) – Trotz anhaltender Zunahme von Online-Handel und Paketaufkommen war der Verdienstzuwachs für Beschäftigte in der boomenden Paketdienst-Branche in den vergangenen Jahren unterdurchschnittlich. Der durchschnittliche Bruttoverdienst bei Post-, Kurier- und Expressdiensten stieg von 2010 bis 2019 um 15,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Im selben Zeitraum legten dagegen die Verdienste insgesamt um 25,6 Prozent zu.

