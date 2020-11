US-Wirtschaft wendet sich von Präsident Trump ab

Von Juliette Michel

New York (AFP) – Einst rühmte sich US-Präsident Donald Trump bester Kontakte in die Chefetagen der großen Unternehmen – doch drei Wochen nach seiner Wahlniederlage wird es dort einsam um den Republikaner. Mehrere Vorstände und Unternehmensverbände appellierten zuletzt an Trump, seinen Kampf gegen den Einzug von Wahlsieger Joe Biden ins Weiße Haus aufzugeben und das Ergebnis anzuerkennen. Selbst Freunde und Vertraute kehren Trump nun den Rücken.

