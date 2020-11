Neuer weltweiter Treibhausgas-Rekord trotz Corona-Maßnahmen

Von Nina Larson

Genf (AFP) – Die Treibhausgase in der Atmosphäre haben nach UN-Angaben trotz der weltweiten Corona-Maßnahmen einen neuen Rekordwert erreicht. Die Konzentration der Treibhausgase sei im vergangenen Jahr auf einen neuen Höchststand gestiegen, erklärte am Montag die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) in Genf. Trotz der weltweiten Beschränkungen beispielsweise für die Industrie wegen der Corona-Pandemie habe die Konzentration auch in diesem Jahr weiter zugelegt.

Die WMO legt alljährlich einen Bericht zu den weltweiten Treibhausgasen vor, die als Hauptursache des Klimawandels gelten. Er wertet nicht die Menge an freigesetzten Treibhausgasen, sondern die Menge, die in der Atmosphäre verbleibt. Ein Teil der Schadstoffe wird von den Meeren und der Biosphäre – also der Gesamtheit aller Ökosysteme auf der Erde – absorbiert.

Der weitere Inhalt steht eingeloggten Nutzern zur Verfügung. Werden Sie UVG-Mitglied oder CSR MAGAZIN-Leser, um den Text ganz lesen zu können: https://csr-news.net/news/leserschaft/