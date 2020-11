Erster Corona-Fall in nordfranzösischer Nerzfarm entdeckt

Paris (AFP) – In Frankreich ist erstmals in einer Nerzfarm das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden. Wie die französischen Ministerien für Landwirtschaft, Gesundheit und Umwelt am Sonntag mitteilten, wurde die Notschlachtung aller tausend Nerze auf dem Hof in der nordfranzösischen Region Eure-et-Loir angeordnet. Auch Produkte, die aus den Fellen der Tiere hergestellt wurden, müssen demnach entsorgt werden.

